The Economist destacó el optimismo de Wall Street para 2026, a pesar de que las acciones siguen "caras"

El medio británico prevé un panorama favorable a la renta variable, más allá de los temores por una burbuja a nivel global.

El mercado seguirá con atención el desempeño de los papeles de las grandes tecnológicas y el desarrollo de la inteligencia artificial. Reuters

El reconocido medio británico The Economist destacó el optimismo reinante en Wall Street en lo que refiere al segmento de la renta variable para 2026, donde solo alrededor del 8% de los operadores teme por una caída severa del S&P 500 (superior al 30% por debajo del nivel actual) en algún momento del año pese al actual nivel de precios, lo cual se encuentra en línea con el promedio histórico del 7%.

Victor Haghani y James White, de la empresa de inversión Elm Wealth, aseguraron a ese medio que los precios de los contratos "put" —que dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un activo a un precio fijo (precio de ejercicio) antes de una fecha de vencimiento y una prima por este derecho— encierran información sobre la probabilidad asignada por el mercado a una caída generalizada.

Este punto revela que, más allá de los temores por una burbuja a nivel global de la mano de las principales compañías tecnológicas del mundo y una posible sobrerreacción a las potencialidades del desarrollo de la inteligencia artificial, los inversores parecen más preocupados a perderse un nuevo rally bursátil del principal índice del mercado, que a un eventual desplome del mismo.

De acuerdo a estimaciones de Haghani y White, el precio actual de las opciones que se pagarían si el S&P 500 trepara un 30%, implicaría una probabilidad de que ocurra cercana al 11%, superior a la de los que esperan un derrumbe, pero no aún del todo convincente para aquellos que sí perciben una burbuja bursátil.

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr Depositphotos Los precios de las acciones se sostienen en niveles récord Por otro lado, cabe destacar que los precios de las acciones en EEUU se sostienen en niveles récord, y que de acuerdo con analistas de Goldman Sachs, el nivel de los papeles es más alto que en el 90% de los casos a lo largo de las dos décadas pasadas. En ese contexto, las tecnológicas ya no son las únicas caras, sino que nos encontramos ante un escenario generalizado.

Sin embargo, de acuerdo a una encuesta realizada por Bloomberg, los operadores esperan que el S&P 500 escale un 9% a lo largo del 2026, lejos del 23% anualizado de los últimos tres años. En los extremos del pronóstico, los más optimistas contemplaron una suba del 18%, mientras que los más pesimistas una de apenas el 1%.