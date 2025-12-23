Nombramientos en la AGN: una pelea política con argumentos constitucionales en disputa

La bancada que conduce Cristian Ritondo impugna las designaciones que se votaron en la última sesión de Diputados. El tema divide aguas. Mientras que los amarillos buscan desbaratar el "pacto" entre LLA y el peronismo, en el oficialismo hablan de represalias por parte del partido fundado por Mauricio Macri por haberse quedado sin una silla en el organismo de control.

El PRO insiste con que la designación de los auditores para la AGN es inconstitucional . Tras la advertencia de Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla en Diputados, el partido fundado por Mauricio Macri fue a la justicia para frenar la jugada que se celebró en la última sesión de la Cámara baja , “entre gallos y medianoche”. Luego, impugnó los tres nombres ante la Auditoría General de la Nación. La validez de la jura divide bibliotecas. En LLA aseguran que se trata de un capricho del "aliado incondicional" del Gobierno por haber quedado afuera de las negociaciones .

La semana pasada, La Libertad Avanza se anotó un triunfo en Diputados. Por primera vez desde que Javier Milei es presidente, el oficialismo logró darle media sanción a un presupuesto. De a poco, empezó a quedar atrás la tercera reconducción a la última “ley de leyes” sancionada en la era Alberto Fernández. Pero no está todo dicho. Este viernes le toca al Senado sancionar el texto.

Como fuere, el triunfo libertario quedó opacado por dos cuestiones . La primera fue el rechazo al famoso artículo 11, en el que el oficialismo intentó derogar (a contramano de lo que dice la Ley de Administración Financiera) las dos leyes insistidas por el Congreso post veto presidencial. Es decir, la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario.

El segundo hito que marcó la jornada fue los nombramientos de los 3 representantes para la AGN que debe votar la Cámara de Diputados . La primera lectura fue que se trató de “un pacto” entre el oficialismo y nada menos que sus principales adversarios, el kirchnerismo .

Es que, los tres nombres electos para asumir esas sillas fueron acordadas entre los libertarios, la bancada que conduce Germán Martínez e Innovación Federal, bloque en el que conviven los oficialismos de Misiones y Salta . Es decir, Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Mónica Calletti, respectivamente. Esta última responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien supo ser compañero de fórmula de Sergio Massa en las elecciones presidenciales del 2015.

El PRO, ¡afuera!

La historia por los nombramientos en la AGN es larga. Las vacantes de la Cámara baja datan desde hace dos años. Y a esto se le sumó, el año pasado, las 3 del Senado. Por eso, la AGN estuvo, hasta este lunes, acéfala, con Juan Manuel Olmos (representante del principal partido de la oposición, el PJ), como único miembro.

Desde que gobierna La Libertad Avanza hubo varios nombres en danza, pero con el correr de los meses, la descomposición de los bloques de la oposición y las maniobras oficialistas, fueron quedando en el camino. Uno de ellos fue el del radical Mario Negri. También quedó en el camino Emilio Monzó.

El último que cayó en desgracia fue el candidato del PRO, Jorge Triaca. Hasta la sesión de la semana pasada los amarillos se ilusionaban con que el exministro de Trabajo de Cambiemos se sentaría en una de las siete sillas de la AGN.

Pero el acuerdo entre el peronismo y los libertarios lo dejó afuera. La explicación que dan en las filas de Martín Menem, a quien en el PRO acusan de no tener códigos, es la siguiente: “La Cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general. El acuerdo refleja la composición política de la Cámara”.

JORGE TRIACA.jpg El candidato del PRO para la AGN era Jorge Triaca. Wikipedia

En rigor, el “acuerdo” no refleja la composición de la Cámara. Fue un simple acuerdo político. O, como reivindican orgullosos en el entorno de Menem, el resultado de "rosca política". Es que Innovación Federal tiene apenas 7 diputados mientras que el PRO, 12. Y, si se toma por interbloque, las Fuerzas del Cambio (que integra el PRO) cuenta con 22 legisladores propios.

¿Qué dicen en el PRO? La designación de los tres auditores es inconstitucional porque se realizó “fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”.

Pero lo cierto es que quienes peinan canas en el Congreso, y más de un abogado constitucionalista, echa por tierra el planteo del PRO. El receso del Congreso existe para temas vinculados a la potestad de crear leyes que, precisamente, requieren del concurso de otro poder, el Ejecutivo, para que se produzcan. Es decir, además de la sanción por parte de ambas Cámaras, toda ley requiere que el Poder Ejecutivo la promulgue para su puesta en marcha.

Ahora bien, los nombramientos para la AGN es una competencia exclusiva del Congreso. No precisan del concurso del Poder Ejecutivo. Por ese mismo motivo es que no debe ser un tema incluido en el decreto presidencial que convoca a sesiones extraordinarias.

AGN Auditoria General de La Nacion Los nombramientos de la AGN son competencia exclusiva del Congreso. Mariano Fuchila

"La resolución no tiene jerarquía de ley, no requiere la promulgación del Poder Ejecutivo, no es objeto de veto y no está sujeta al régimen de formación y sanción de las leyes. Sostener lo contrario implicaría subordinar -sin plafón constitucional- una potestad propia del Congreso a una lógica pensada exclusivamente para la producción normativa", escribió, por caso, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez en su cuenta de Twitter. De todas maneras, su tuit no es concluyente. "El debate queda abierto", remata.

Más allá de este asunto, en el PRO incluyeron otro argumento que llama la atención. Además del de “sin publicidad ni transparencia”, cuando fue emitido por la señal oficial de Diputados Televisión. Es fue cuestionó la falta de dictamen (de comisión). Lo cierto es que los nombramientos para la AGN se resuelven directamente en el cuerpo; no pasan por ninguna comisión previamente.

En las filas oficialistas ni siquiera esgrimen estos argumentos. Si bien aseguran que las designaciones fueron legales, consideran que el planteo de los amarillos ante la Justicia y la AGN no son más que una represalia por haber quedado afuera de las negociaciones.

Como fuere, más allá de la impugnación del PRO ante la AGN, este lunes, Olmos le tomó juramento a los tres auditores votados por la Cámara de Diputados, echó por tierra los argumentos del partido amarillo, y se prepara para poner en marcha el organismo tras un año de parálisis por acefalía. Con 4 miembros, el organismo ya tiene quorum para funcionar.