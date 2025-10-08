José Luis Espert pidió licencia hasta el final de su mandato como diputado tras el escándalo con Fred Machado

El representante de La Libertad Avanza ya había renunciado a su candidatura y a la comisión de Presupuesto. No obstante, el pedido actual debe ser sometido a votación.

José Luis Espert pidió licencia hasta el final de su mandato como diputado.

El diputado nacional José Luis Espert presentó este miércoles un pedido de licencia para ausentarse del Congreso hasta el final de su mandato. En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , el economista justificó su decisión alegando “motivos particulares” , en medio de la creciente controversia por su presunta vinculación con el empresario Fred Machado , investigado por narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El documento, fechado el 8 de octubre , solicita licencia “ por motivos personales desde el día de hoy hasta el 8 de diciembre del corriente año ”. La solicitud deberá ser sometida a votación en el recinto y aún no se definió si será con o sin goce de sueldo .

El fin de semana, Espert ya había renunciado a su candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires , tras revelarse que habría recibido u$s200.000 de una compañía asociada a Machado.

El empresario, que enfrenta cargos en Texas por delitos financieros y tráfico de estupefacientes, reconoció públicamente haber financiado la campaña presidencial de Espert en 2019 , asegurando además que el dinero representaba “un primer pago de un contrato más amplio” por una supuesta asesoría en Guatemala .

Su salida de la contienda electoral se sumó a la renuncia presentada el lunes a la Comisión de Presupuesto , luego de que sectores de la oposición reclamaran su apartamiento antes del inicio del debate por la ley de gastos 2026 .

Reacciones y presiones internas

La decisión de Espert de pedir licencia se produjo tras fuertes presiones de sus aliados del PRO, quienes consideraron que su continuidad agravaba la crisis política en el oficialismo.

Desde ese sector, varios dirigentes pidieron al titular de la Cámara baja que promoviera una salida ordenada del legislador libertario.

Pese a las insistencias, Martín Menem evitó tomar una decisión unilateral y esperó instrucciones directas de la Casa Rosada, que observó con cautela los movimientos del diputado tras la difusión del caso.

Con este paso, José Luis Espert se aleja temporalmente del Congreso, sumando un nuevo capítulo a una serie de renuncias que comenzaron tras la filtración de documentos que lo vincularon con transferencias irregulares por u$s200.000.

Su futuro político dentro de La Libertad Avanza quedó en duda, mientras en los tribunales estadounidenses continúa el proceso contra Fred Machado, cuyas declaraciones terminaron de empeorar la situación judicial y mediática del economista argentino.