Fuerte repudio contra Canosa por sus dichos sobre la hija de Cristina Kirchner

Las afirmaciones sobre Florencia Kirchner se hicieron en el programa que conduce Vivana Canosa en el canal LN+. Mientras mostraban imágenes de la hija de la Vicepresidenta, Laura Di Marco sostuvo: "Ves su cuerpo cómo está. A mi me da mucha pena Florencia, tiene una anorexia nerviosa galopante".

"Quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre , es falta de nutrición materna", agregó la periodista. "¿Quién es Cristina? Es una mujer muy resentida , que no curó su resentimiento" continuó Di Marco. A partir de allí, las redes sociales replicaron estos dichos y desde la política y los medios repudiaron los comentarios.

La respuesta de la política

Primero fue la agrupación La Cámpora, desde Twitter. Allí la organización política que tiene como referente a Cristina Kirchner salió con los tapones de punta y publicó un duro mensaje contra el canal LN+, donde fueron vertidas esas declaraciones sobre la salud de Florencia Kirchner.

"Discurso de odio. Mentira. Violencia. Humillación. Hostigamiento. Deshumanización. Brutalidad. Perversidad. Crueldad. ¿De verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué?", dice el mensaje de La Cámpora, señalando a los periodistas de ese medio como instigadores de la violencia y los discursos de odio contra la Vicepresidenta y su entorno.

Otra que se sumó fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que calificó los comentarios de Canosa y Di Marco como "un acto de violencia contra mujeres". En esa línea, la diputada sostivo que se trata de "una embestida de la que son parte medios, sectores políticos y empresarios", bajo la "metodología constante del odio", afirmó desde su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, la respuesta desde el Gobierno avanza, desde la Defensoría del Público que encabeza Miriam Lewin. Desde ese organismo se está elaborando un informe para determinar si en el programa de Canosa se incurrió en pautas de "discriminación", "odio" y "violencia política contra la mujer", que podríand erivar en sanciones a la señal de LN.

Luego hubo declaraciones desde Casa Rosada, con Gabriela Cerruti a la cabeza: "Vomitan cruelmente sobre el cuerpo de una mujer, sobre la condición materna, sobre lazos filiales, sobre la personalidad de otras, se meten categóricamente con temas delicados de salud mental, responsabilizan a todas las madres sobre todo lo que suceda a sus hijas", señaló la portavoz de la Presidencia.

La grieta entre periodistas

También hubo lugar para el cruce entre periodistas, con amplias críticas a los dichos de Laura Di Marco. Quien encabezó esa discusión fue Romina Manguel en Twitter: "Para dar diagnósticos en los medios cual profesional de la salud no había que tener matrícula y exhibirla?", expresó este sábado.

Y agregó: "O vale sentarnos a decir pelotudeces que además de infundadas y delirantes confunden sobre temas sensibles?". Esto fue el detonador para otros cruces en las redes durante el fin de semana, donde se habló de "operetas", "grieta" y "autoridad" a la hora de hablar sobre la salud.

"La información sobre la enfermedad de Florencia es pública, visible y lamentable. No tenés idea lo que sé o no sé del tema. Soy periodista, investigo. Lo que dí fue una información (no 1 estigmatización), q vos también conoces. Pena q te pliegues a una vil opereta K", respondió Di Marco en Twitter.