Gasoducto, dólares y la llave política y económica que puede potenciar al oficialismo

La inauguración del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que tendrá lugar hoy aparece como una de las primeras respuestas contundentes a tanto interrogante emergente que campea a sus anchas. Se trata no sólo de una obra (une Tratayén en Neuquén con Saliqueló en la provincia de Bs. As) que promete impulsar el desarrollo económico, acercar al país al autoabastecimiento energético e impulsar la creación de una fuente de divisas a través de la exportación de gas natural. Es también, la obra pública más importante del gobierno de Alberto Fernández, con un costo aproximado de u$s 2700 millones.