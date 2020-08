Morales criticó a Macri por su paseo europeo, y pone más tensión en Cambiemos

Ante la consulta sobre el liderazgo del partido en manos de Mauricio Macri, el gobernador radical negó que hoy ocupe ese rol al indicar que "es el expresidente" pero "hay una mesa y la UCR tiene su propia dinámica con líderes como Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, que son los que están comandando los bloques y el partido". En cuanto al viaje de Macri a Paris dijo: "Mejor me callo; no me gustan algunas actitudes".