Jorge Macri le abre la puerta a una reforma constitucional en CABA con un guiño a La Libertad Avanza

El jefe de Gobierno busca acercar posiciones con la agenda libertaria, mientras explora un posible acuerdo de cara al 2027. Reducción del gasto legislativo y cambios en la ley de Comunas, entre las propuestas del alcalde.

Jorge Macri comenzó a mover fichas en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones porteñas del 2027 en las que aspira a competir por la reelección. Atento a la necesidad de generar acuerdos, el jefe de Gobierno busca de acercar posiciones con La Libertad Avanza para negociar una alianza electoral . En ese marco, deslizó la posibilidad de impulsar una reforma constitucional y propuso modificar la ley de Comunas, en sintonía con la tribu libertaria.

El mandatario porteño busca consolidarse como el candidato del antiperonismo de cara a un hipotético balotaje. Consciente de que los votos del electorado PRO no le alcanzarán para ir por un segundo mandato, aspira a tender puentes con la Casa Rosada para eventualmente volver a discutir los términos de un entendimiento en el distrito que podría incluir la definición de candidaturas en una PASO.

La Ciudad aparece en la lista de deseos de los Milei de cara al 2027, junto a la conquista de la Provincia y a la reelección en Nación. En el PRO están dispuestos a negociar un triple acompañamiento para bloquear posibles victorias del peronismo, pero en la Capital se alistan para pelear por las condiciones, a diferencia de lo que ocurrió en octubre del año pasado.

Macri sabe que tanto el presidente Javier Milei como su hermana, Karina, quieren llevar a las urnas porteñas a un candidato propio ya que pretenden arrebatarle a los amarillos el dominio histórico sobre el distrito. Pero con Manuel Adorni corrido momentáneamente del mapa por la investigación judicial y con el aumento de la imagen negativa sobre la gestión nacional que reflejan las encuestas, la estrategia de los hermanos libertarios perdió su eje.

Ante ese panorama, en el PRO ven resurgir las chances para el jefe de Gobierno. Suman a los argumentos mencionados que la confianza de los Milei en Patricia Bullrich no es la misma que la que los une al jefe de Gabinete. La exministra y senadora comenzó a recorrer la Ciudad, pero aún es una incógnita si competirá o no por la jefatura.

bullrich y jorge macri El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la senadora Patricia Bullrich, ¿rivales en una interna en 2027?

Jorge Macri sintoniza con LLA y propone modificar la ley de Comunas y achicar el gasto en la política

Con la batalla electoral por delante, Macri busca construir una imagen amigable para los libertarios basada en una agenda enfocada en el "orden y la ley". Muestra de ello fue el represivo operativo "Tormenta Negra" que la Policía de la Ciudad implementó en los barrios populares de CABA y que generó un amplio repudio de la oposición, horas después de que el bloque de Pilar Ramírez le garantizara la aprobación de la ampliación presupuestaria gracias a una masiva abstención violeta.

A las políticas de seguridad y orden fiscal afines a LLA, este miércoles, el mandatario porteño abrió la puerta a una reforma de la Constitución de CABA. Según dijo, no tendría como objetivo revisar la cantidad de períodos que un alcalde puede gestionar consecutivamente la Ciudad, sino otros aspectos que coinciden con reclamos libertarios: modificar la ley de Comunas y reducir a la mitad la cantidad de diputados porteños.

"Creo que la Ciudad necesita una Reforma Constitucional. Hay muchas cosas que quedaron antiguas. No el hecho de que haya un límite a la reelección, eso está bien. Pero podríamos discutir si vale la pena elegir comuneros o si hay que pagarle a los siete", dijo en diálogo con A24. También habló de discutir "si el Ente de Control de Servicios Públicos tiene razón de ser" o "si hacen falta 60 legisladores, en una Ciudad que no es tan extensa".

Macri no puso en duda la utilidad de los comuneros, pero sí el método de elección. "No hace falta que se elijan como se eligen, porque genera un problema: puede pasar, como pasa en algunas comunas, que tenés un comunero de la oposición. Es como si una elección te obligara a poner un ministro opositor. La oposición tiene que estar en el Poder Legislativo o en los organismos de control, no en la gestión", señaló, y llamó a modificar el esquema salarial de los comuneros: "Con uno que cobre alcanzaría".

karina milei, pilar ramirez y patricia bullrich Sin candidato definido, Bullrich aparece en el mapa como la posible postulante para la Ciudad. Mientras tanto, Karina Milei empuja propuestas reformistas a través de su alfil, Pilar Ramírez.

La Libertad Avanza propone cambios a la ley de Comunas de CABA

La propuesta del jefe de Gobierno va de la mano de un proyecto presentado por Ramírez en la Legislatura porteña que propone modificar la ley de Comunas y reducir el gasto que demandan las estructuras barriales proponiendo que pasen a realizar tareas ad honorem seis de los siete comuneros, quedando solamente el presidente como un cargo rentado.

En la tribu libertaria aseguran que la Ciudad gasta más de$5.300 millones por año en salarios para los 105 comuneros. "Con la reforma a la Ley de Comunas podemos ahorrar más de $380.000.000 por mes y mejorar los servicios", argumentó Ramírez tras dar a conocer la iniciativa. "Menos privilegios para la política. Más plata para los porteños", sentenció.

El bloque libertario también empuja una reforma estructural del Estado porteño a través del proyecto de ley Bases que también redactó la mano derecha de Karina Milei en el distrito. "Hoy LLA es el espacio más reformista de la Ciudad", dijo en defensa de las propuestas legislativas que llevan adelante.

Hasta el momento, LLA logró aprobar la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) versión CABA, además de modificar los topes de las exenciones de Ingresos Brutos.

Con el anuncio de una eventual reforma constitucional, el mandatario porteño aspira a disputarle la agenda en el distrito al presidente Javier Milei para forzar un acuerdo que le permita competir en una interna contra un futuro candidato libertario. Respecto a las propuestas, Macri sintetizó: "Son parte del clima de época".