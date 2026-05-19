Marcha Federal por la salud pública: organizaciones y gremios se movilizan contra los recortes + Agregar ámbito en









La protesta será este miércoles desde las 13 frente al Ministerio de Salud. Denuncian faltantes de medicamentos, demoras en vacunas y abandono de programas clave.

Organizaciones sociales, gremios y trabajadores de la salud marcharán este miércoles en rechazo a los recortes en el sistema sanitario.

Organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores de la salud y pacientes realizarán este miércoles 20 de mayo una Marcha Federal por la salud pública en rechazo a los recortes del Gobierno nacional. La concentración principal será desde las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires.

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La convocatoria busca visibilizar el impacto del ajuste sobre hospitales, centros de salud, programas de acceso a medicamentos y campañas de vacunación. Desde los sectores organizadores advierten que el deterioro del sistema sanitario afecta especialmente a las personas que dependen exclusivamente de la atención pública para acceder a controles, tratamientos y medicación.

Entre los principales reclamos aparecen el desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades en la provisión de medicamentos esenciales, demoras en la distribución de vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y el abandono de políticas vinculadas a la salud mental, en un contexto de creciente demanda.

Los reclamos de la Marcha Federal por la salud pública Uno de los puntos centrales de la movilización será el reclamo por la situación del programa Remediar, que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales a través de centros de salud. Las organizaciones denuncian que su interrupción o debilitamiento afecta de manera directa a millones de personas que no pueden cubrir esos tratamientos por fuera del sistema público.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, señaló Manuel Fonseca, impulsor del Foro por el Derecho a la Salud.

Los organizadores alertan por faltantes y demoras en la distribución de vacunas, además de problemas de funcionamiento en hospitales y centros de atención primaria. Según remarcan, el ajuste no solo impacta en las partidas presupuestarias, sino también en la atención cotidiana de los pacientes. En esa línea, el médico y referente de la organización sostuvo que la situación golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables, que dependen exclusivamente del sistema público. Por eso, reclamó la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente de la salud pública. Una convocatoria "abierta y federal" La movilización fue presentada como una convocatoria abierta a toda la comunidad y contará con la participación de organizaciones sociales, gremios, trabajadores sanitarios, estudiantes, profesionales de la salud y agrupaciones de pacientes. Desde el Foro por el Derecho a la Salud afirmaron que la salud “no puede ser una mercancía” y llamaron a construir espacios de organización en todo el país para defender el acceso a la atención médica, la medicación y los tratamientos. La protesta tendrá su epicentro frente al Ministerio de Salud nacional, aunque se espera que el reclamo también tenga expresiones en distintas provincias. Los organizadores buscan instalar una agenda federal frente a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento del sistema sanitario. image