Carlos Stornelli abrió una causa para investigar un supuesto espionaje a Horacio Rosatti

La causa fue impulsada luego de una denuncia por movimientos sospechosos en la vivienda del presidente de la Corte Suprema en Santa Fe.

Se abrió una causa para determinar si Horacio Rosatti fue espiado frente a su domicilio en Santa Fe.

El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una investigación para determinar si el presidente de la Corte Suprema , Horacio Rosatti , estaba siendo espiado, tras la detección de personas filmando frente a su domicilio en Santa Fe . La causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini.

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La denuncia fue presentada por el Director de Seguridad de la Corte Suprema, Roberto Varela, quien advirtió que el episodio ocurrió el domingo pasado cuando el equipo de custodia se presentó en la vivienda de Rosatti para trasladarlo a Buenos Aires.

En ese contexto, los agentes detectaron a dos personas con un trípode y una cámara fotográfica apuntando hacia la residencia del magistrado , lo que generó sospechas sobre posibles tareas de vigilancia.

Según consta en el dictamen, ambas personas fueron identificadas -una de ellas de nacionalidad venezolana- y a partir de allí la fiscalía ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación.

Entre las diligencias dispuestas se incluyen la toma de declaraciones a custodios y efectivos de la Policía Federal, la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y la profundización sobre los antecedentes de los involucrados.

Además, se solicitó revisar otros expedientes vinculados a hechos que pudieron haber afectado la seguridad de Rosatti, con el objetivo de determinar si existe algún patrón o conexión relevante.

Tras el impulso del fiscal, el juez Ercolini ordenó avanzar con todas las medidas requeridas, incluida la certificación de causas previas relacionadas con la seguridad del titular del máximo tribunal.

El antecedente

El caso se suma a una serie de antecedentes. En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a cuatro años de prisión para Damián Berruet por intentar robar una camioneta asignada a Rosatti en mayo de 2024.

Durante ese juicio, el fiscal Diego Luciani sostuvo que el hecho no había sido aislado, sino parte de un “hostigamiento y asedio” contra el magistrado desde 2019.

“Detrás de este hecho hay un trasfondo oscuro y sombrío que Berruet oculta. Está claro que no era un improvisado”, afirmó, y agregó que “había un objetivo claro: el presidente de la Corte Suprema de Justicia”.

En su alegato, también mencionó otros episodios, como intentos de robo en su vivienda, pintadas intimidatorias, artefactos sospechosos, hackeos y la creación de líneas telefónicas a su nombre, todos elementos que refuerzan la hipótesis de una serie de acciones sistemáticas contra Rosatti.