Gerardo Morales también se sube: "Voy a ser candidato a presidente"

“A fines de febrero o principios de marzo me voy a estar presentando porque voy a ser candidato a presidente. Me gusta el clima y la energía que hay de la construcción de un proyecto para que gobierne una coalición con un programa común”, sostuvo Morales y, aunque señaló que en los próximos meses pueden aparecer consensos para unificar las listas y las fórmulas, "veo que ya hay proyecciones en cuanto a candidaturas presidenciales. Me parece que el mecanismo serán las PASO".