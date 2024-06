Germán Martínez advirtió sobre la reincorporación de Ganancias al paquete fiscal: "Se va a judicializar"

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez , se refirió a las modificaciones que el oficialismo y la oposición dialoguista llevaron adelante sobre el paquete fiscal , que incluyó la reincorporación de la reforma de Ganancias y Bienes Persionales, y señaló "una interpretación absolutamente forzada" del artículo 81 de la Constitución.

Según expresó Martínez en declaraciones radiales, "Diputados puede aceptar los cambios del Senado o insiste con su versión, en ambos casos hay ley Bases". Y remarcó: "Ya no hay una instancia de rechazo a la Ley Bases, no existe posibilidad de que no haya ley".