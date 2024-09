Germán Martínez apuntó contra los diputados de la UCR que cambiaron su voto: "Estamos hartos"

Germán Martínez, titular de la bancada de UP.

Luego de que la Cámara de Diputados no alcanzara los dos tercios de los votos para insistir sobre el veto de Javier Milei al proyecto de la reforma jubilatoria, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez , lamentó la derrota parlamentaria y cuestionó la decisión de los legisladores de la UCR que cambiaron su postura respecto al proyecto entre la votación de junio y esta. Por otro lado, remarcó que el oficialismo "está sosteniéndose con una cantidad de votos muy mínima". " Milei está colgado del travesaño", enfatizó.

En diálogo con C5N, el titular de la bancada de UP se refirió a la votación y apuntó : "Sacamos 153 votos afirmativos, habíamos sacado 160. Esa reducción no tiene que ver con nosotros, sino con el cambio de posición de algunos diputados radicales y la abstención de todos los de Innovación Federal ".

"Cada 100 pesos de ajuste, 30 lo pagan los jubilados", advirtió Germán Martínez

Martínez además remarcó que "cada 100 pesos de ajuste, 30 lo pagan los jubilados" y agregó que "La Libertad Avanza no sabía cómo defender a un Presidente, que nunca dijo que iba a ajustar a los jubilados".

A su vez, le respondió a José Luis Espert, quien había pedido explicaciones a los diputados sobre cómo sostener el aumento a los haberes jubilatorios. "Debería decir que el Congreso no fue consultado para hacer el ajuste salvaje que está haciendo Javier Milei. Todos los cálculos que hicimos, al igual que la oficina de Presupuesto del Congreso y también los economistas de Juntos por el Cambio, porque Lacunza no es peronista. Todos dijeron que el aumento era sostenible. Entonces, cuando no tienen argumentos, inventan", replicó Martínez.