Javier Milei blinda pax con gobernadores y plancha al gabinete aferrado al Mundial 2026

Javier Milei reaparecerá este martes ante el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en la semana previa al inicio del Mundial 2026 de la FIFA que pondrá a la gestión y las internas de La Libertad Avanza en modo pausa. De hecho, esta semana no está prevista la reunión de gabinete y tampoco hubo convocatoria de la mesa política .

Sin embargo, antes del inicio del Mundial el jueves 11 de este mes, Manuel Adorni podría finalmente cumplir con la presentación de su declaración jurada en medio de las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. Si bien en algunos despachos del Gobierno nacional estiman que sobre el final de esta semana podría haber novedades, el delicado trámite que deberá cumplir el jefe de Gabinete se realizaría lo más cerca posible al primer partido de la selección de Lionel Messi el 16 de junio para evitar que los escándalos patrimoniales del funcionario vuelvan a copar la agenda.

La Libertad Avanza logró algo de oxígeno ante la opinión publica en las últimas dos semanas . La interrupción del desfile de testigos que complicaban a Adorni frente al fiscal Gerardo Pollicita, el fuego cruzado entre el sector de Santiago Caputo y Martin Menem, sumado al caso policial por la muerte de la joven, le dieron un respiro al ex vocero en la agenda nacional.

Milei se aferra al crecimiento diario de las reservas y a la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos para defender el rumbo económico. En palabras de Luis Caputo, el próximo año la economía le ganaría a la política. Desde algunas provincias aliadas a la Casa Rosada, como Entre Ríos, donde gobierna Rogelio Frigerio, dejan trascender un repunte de la recaudación como "brote verde" de cara al año electoral que se avecina.

Otro termómetro de la tregua política que se vivirá durante el mes mundialista es la reunión de gobernadores del Norte Grande, anticipada por Ámbito , que se realizará este martes a las 10:00 en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En su último encuentro, en noviembre en Santiago del Estero, este pelotón de 10 mandatarios provinciales había desplegado una amplia y critica agenda de reclamos al gobierno nacional. Desde el recorte de fondos coparticipables, deudas por las cajas previsionales no transferidas y obra pública, entre otros puntos. Tanto que el exgobernador santiagueño Gerardo Zamora había vociferado que saldrían a pedirle una audiencia a Javier Milei para plantearle cara a cara su lista de demandas.

mesa politica gobierno milei adorni Milei busca calmar las aguas dentro del Gabinete.

El pedido de audiencia de los mandatarios con el Presidente no sólo nunca se concretó. En la orden del día del encuentro de este martes no aparecen reclamos a la Casa Rosada. Apenas el diseño de una "Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal". Es que los gobernadores del norte, con la excepción de los peronistas Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y el santiagueño Elías Suárez, aportaron sus votos a partir de acuerdos con Diego Santilli a la iniciativa de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de zonas frías y recortar los subsidios energéticos. A cambio de ese apoyo al gobierno de Javier Milei, sería inminente la publicación de una resolución de la Secretaría de Energía para lograr algún tipo de beneficio en el monto de las tarifas para sus provincias a partir de diciembre, época en la que se inicia la temporada de mayor consumo eléctrico por el calor.

Tregua con Gobernadores

El riojano Quintela, uno de los participantes del encuentro de mañana en el CFI y uno de los principales opositores a La Libertad Avanza en la región del Norte Grande graficó el actual momento político de las provincias con el gobierno nacional en los siguientes términos: “El chat de los gobernadores está apagado. El gobierno compra voluntades de los gobernadores dialoguistas. Tenemos un sistema prostitutivo. Compran voluntades que ni siquiera están de acuerdo con lo que van a sancionar y, sin embargo, lo sancionan”. Durante una entrevista agregó en relación a Martin Menem, brazo político de Karina Milei, que "el presidente de la Cámara de Diputados es muy hábil para las compensaciones con los gobernadores. Son beneficios económicos”.

Con la reforma electoral para eliminar las primarias abiertas y obligatorias empantanada, en La Libertad Avanza se reflota la posibilidad de cerrar acuerdos políticos con los gobernadores aliados para no competirles en 2027. El calendario de desdoblamientos electoral obliga a Karina Milei a intentar que su hermano llegue a las presidenciales de octubre fortalecido con triunfos previos en los comicios provinciales. En esa lógica, "el jefe" sumó a Eduardo "Lule" Menem a las reuniones que Diego Santilli encabeza en la Rosada con los mandatarios provinciales. Encuentros de los que fue excluido Adorni, quien se convirtió en una especie de pianta votos para los gobernadores de cara a sus intentos por reelegir en sus distritos.

Esta "pax" con los mandatarios provinciales se traduce en la racha positiva que el oficialismo mantiene en el Congreso desde fines del 2025 cuando logró la aprobación del Presupuesto por primera vez en la gestión Milei y también la sanción de la reforma laboral. La semana pasada sumó la votación del cambio del región de "zonas frías" que afectará a 55 departamentos en la provincia de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Desde el Gobierno argumentan que con esta modificación se logra un ahorro fiscal de entre $200 y $460 mil millones de pesos.

Agenda de La Libertad Avanza para el Mundial 2026

Con la agenda legislativa como centro de la gestión, uno de los pocos terrenos donde el gobierno nacional logra pisar firme, al proyecto de ley de super RIGI se le sumarán esta semana en el Senado el acuerdo con bonistas por el default de 2001, los proyectos sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pliegos judiciales. Una fila de iniciativa destinadas a retomar el control de la agenda con la reforma electoral, Ficha Limpia, Ley Hojarasca; reforma de la Ley de Salud Mental; derogación de la Ley de Etiquetado Frontal; reforma de la Ley de Sociedades; y hasta la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea.

Anestesiadas las internas, a la espera de la declaración jurada de Adorni y con el Mundial de la FIFA como telón deportivo para desactivar la agenda política, la Casa Rosada aspira a transitar junio con un respiro en los indicadores económicos, en especial, con una nueva baja del índice de inflación luego de 10n meses consecutivos al alza. Después del fútbol, lo que viene será campaña electoral a manos de un año de la fecha prevista para el cierre de alianzas y la inscripción de candidaturas.