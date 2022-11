Repudio de JxC a las declaraciones de Gildo Insfrán: llamó "retrasada mental" a María Eugenia Vidal

De inmediato, Vidal salió a responderle en Twitter: "A Insfrán le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un 'retraso mental'. Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo" escribió la dirigente del PRO.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1592519002689273856 A Insfran le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un “retraso mental”.



Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo. pic.twitter.com/IkncF9UMpT — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 15, 2022

Respaldo de JxC a María Eugenia Vidal

Tras el cruce, la exgobernadora bonaerense recibió varias muestras de apoyo y solidaridad de parte de dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Todo mi apoyo a @mariuvidal. Es inconcebible que un Gobernador hable así de ella o de cualquier persona. El patoterismo y la violencia nunca fueron el camino ni lo serán en la Argentina que vamos construir", sostuvo en Twitter.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1592543360174428161 Todo mi apoyo a @mariuvidal. Es inconcebible que un Gobernador hable así de ella o de cualquier persona. El patoterismo y la violencia nunca fueron el camino ni lo serán en la Argentina que vamos construir. https://t.co/YvFSIFV2jS — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 15, 2022

En tanto, el interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que repudió los dichos de Insfrán sobre Vidal.

"Llamar retrasada mental a una legisladora por el simple hecho de querer recorres una provincia, nos habla a las claras de que en la Argentina todavía hay gobernadores que se creen señores feudales, patrones, dueños de una provincia", sostuvieron los senadores.

Y cerraron: "Invitamos a todos los espacios políticos a condenar las expresiones de violencia en todas sus formas".

El diputado del mismo espacio Mario Negri escribió en Twitter: "Mi solidaridad con @mariuvidal, que en Formosa recibió ataques de la patota del PJ y agravios del gobernador preferido de Cristina y Alberto. Insfrán hace décadas que confunde Estado y Gobierno con él mismo. Atrasa un siglo".

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, del PRO, afirmó que "no solo su frase es terrible, lo lamentable son los aplaudidores, que son una expresión patética de un modelo autoritario y feudal".

Denuncia

Vidal había denunciado que en su recorrida por Formosa fue increpada por hombres enviados por el gobernador y sostuvo: "No me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora (de Buenos Aires), menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán".