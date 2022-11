Horacio Rodríguez Larreta quiere una interna "con Mauricio Macri o con quien sea"

"Yo quiero transmitir mi convicción de que se puede, de que no hay soluciones mágicas, que requiere un rumbo claro a largo plazo y requiere un plan integral", enfatizó el político en una entrevista con el canal La Nación+.

De esta forma, Larreta eligió no referirse a Bullrich, quien lo enfrenta públicamente mientras se van perfilando las candidaturas, y prefirió confrontar electoralmente con Macri, quien nunca dijo que sería candidato. El alcalde capitalino tampoco mencionó, con nombre y apellido, a los aspirantes de la Unión Cívica Radical (UCR).

Larreta elogió a Finlandia y su consenso para salir adelante, pero aclaró que no se pondría de acuerdo con el kirchnerismo

En la entrevista, Larreta tuvo que imaginar cómo le explicaría a una ciudadano finlandés los problemas de Argentina, y el político elogió a ese país nórdico comparándolo con Argentina.

"A diferencia de Finlandia donde pudieron trazar un plan de desarrollo, donde saliendo de la Segunda Guerra era uno de los países más retrasados de Europa y hoy son de todos los rankings de los países en donde la gente vive más feliz. Es un ejemplo de desarrollo después de la Segunda Guerra. Los niveles de igualdad social son de los más altos del mundo, tienen un sistema educativo que se envidia", expresó.

"El problema es la política porque el modelo de desarrollo finlandés requirió de un acuerdo para decir, este es el rumbo", añadió. Igualmente, señaló que no se pondría de acuerdo con el kirchnerismo: "Yo con el kirchnerismo, que cree que la inflación la vamos a controlar mandando militantes de La Cámpora a los supermercados, o que cree que vamos a controlar el precio de la carne prohibiendo la exportación, no me voy a poner de acuerdo nunca".

Si fuera presidente, Larreta cortaría "la intermediación en los planes sociales"

Pensando en el futuro, acotó: "Si buscamos la unanimidad no hay acuerdo, pero sí una mayoría de los argentinos que coincida en que tenemos que abrirnos al mundo, que tenemos que exportar nuestras pilas en vez del litio, y exportar alimentos elaborados y que creen en un país federal. No hay nada más unitario que el kirchnerismo".

En caso de ser presidente, Larreta plantea "cortar la intermediación en los planes sociales". Por último, sobre la suba de precios, no explicó cómo la combatiría: "Yo no puedo contestar en una línea cómo se baja la inflación, sería un chanta porque es algo complejo y solo la vas a bajar en el marco de un plan de desarrollo".