Gobernadores del NOA rechazaron la OPEP del Litio y celebran nacionalización chilena: "Traerá inversiones a la Argentina"

Jalil recordó que la minería en Catamarca es la segunda fuente de exportaciones y que poseen la primera mina de oro a cielo abierto, tres minas en exploración de litio y otros metales y otros 30 proyectos en marcha . “Hay que seguir garantizando la seguridad jurídica, reglas claras y la previsibilidad que logramos, porque lo más importante es la licencia social y el cuidado del Medio Ambiente”, afirmó. El mandatario recalcó que gracias a la minería en la localidad de Antofagasta casi no hay desempleo y la población aumentó 30%. “Las personas están regresando porque mejora su calidad de vida”, sostuvo, y explicó que en su provincia se creó un fideicomiso con regalías mineras que permitió desarrollar un plan de obras de infraestructura. “Eso aporta al desarrollo del turismo y las industrias”, destacó.

Morales insistió en facilitar la llegada de inversiones. “El que invierte dólares tiene que poder sacar dólares y hay que liberar las importaciones demoradas por las SIRA”, enfatizó. Como reveló Ámbito, se estima que con más de 4.000 los pedidos frenados. El jujeño reveló que tuvo que interceder por al menos dos empresas, que demoraron sus inicios de operaciones por falta de insumos del exterior. “Yo de Secretario de Minera pondría a un gestor de negocios, más que a un ingeniero”, dijo el precandidato presidencial. “Hay que creer en la potencialidad de las provincias, no somos trogloditas. Todos los gobernadores del Norte Grande tenemos proyectos”, señaló, y dio su receta para potenciar al sector: “reglas claras en el tiempo, acomodar la macroeconomía y que el inversor sepa cómo va a ser su negocio en los próximos 20 años”.

Según registros de CAEM, organizadora del evento, actualmente hay dos proyectos de litio en operación, seis en exploración avanzada, nueve en prefactibilidad y otros 15 en vías de factibilidad. Minera Exar pone en marcha en junio próximo el tercer proyecto de litio en Jujuy del país, con 100 toneladas de producción con destino a China y tras una inversión de casi u$s1.000 millones. Esta iniciativa empleó a 700 personas directamente y a otras 1.500 de contratistas, pero para el pico de producción estimado en 40.000 toneladas tendrá trabajando a 3.000 personas en total.

No a la OPEP del litio

Los mandatarios destacaron el potencial minero del Norte y remarcaron que la nacionalización del litio que impulsa Gabriel Boric en Chile puede ser beneficiosa para sus provincias. “Chile está yendo para atrás, y en buena hora, porque van a venir más inversiones a la Argentina”, dijo Morales. “También retrocede Bolivia, hay que avanzar por el camino de los Acuerdos de Libre Comercio, no me gusta la idea del triángulo de litio. Las políticas de la mesa del litio tienen que coordinarse con la política nacional, como el impulso a la electromovilidad y las baterías, un negocio que mueve u$s35.000 millones. Teniendo el litio y las automotrices nos podemos quedar con la mitad de ese negocio, hasta que desarrollemos nuestras baterías de carbonato de litio propias”, expresó el jujeño. Sobre ese tema en particular, según pudo saber este medio, hablaron los tres gobernadores con la secretaria de Asuntos Estratégicos Mercedes Marcó del Pont en una reunión cerrada en una salón de La Rural, luego del panel conjunto. Tanto Jujuy como Salta y Catamarca buscan darle su sello propio a la industrialización y producción de este insumo básico para los vehículos del futuro y pronto habrá novedades.

Morales, Jalil, Saenz.jpg Saénz, Morales y Jalil en ArMinera. Prensa ArMinera

Jalil subrayó que se viene trabajando “muy bien la cuestión ambiental” y abogó por seguir ese camino. “La minería nos puede dar los dólares que necesita el país. Tenemos mucho para dar, como el litio y cobre, estamos trabajando de forma seria y responsable. Hay muchos proyectos de capitales argentinos y el empleo ha crecido mucho, necesitamos que nos dejen trabajar”, exhortó.

Sáenz recalcó que la falta de obras que ayuden al desarrollo de la minería, y se dirigió al próximo gobierno: “Independientemente de quien gobierne el país y las provincias, estos proyectos deben continuar. En la mesa deben estar la Nación, las provincias, los empresarios y todos los que quieren que esto siga creciendo. De Jujuy, Salta y Catamarca saldrán las baterías que necesita el mundo para la transición energética”. El salteño aprovechó el evento para enviar un mensaje por adelantado: “Pedimos al gobierno, éste y el que venga, la salida al océano) Pacífico por la Ruta 5. Es fundamental. Chile cumplió su parte, pero acá recién terminamos dos tramos, licitamos otros dos y falta uno más. El Gobierno que viene tiene que acompañar a las provincias en estos proyectos de infraestructura. Es la única manera de garantizarle a los invierten en minería la posibilidad de trabajar”.