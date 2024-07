Gobernadores patagónicos analizan llevar ante la Justicia reclamos por el Impuesto a las Ganancias

Dentro del menú de posibilidades, algunos mandatarios ya anticiparon que podrían acudir a la Justicia exigiendo que se dé marcha atrás con la normativa. Entre sus principales argumentos figura que ese pasaje del proyecto oficialista no fue aprobado en particular por el Senado, por lo que carecería de validez.

"Lamentablemente el avance inconsulto con respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error", disparó Torres a fines del mes pasado. En esa ocasión, reconoció que los reclamos terminarían judicializados: va a terminar judicializado, no solo por lo que plantea sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados".

En la misma senda, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, reveló este martes que también podría llevar la disputa ante la Justicia.

"Nosotros, los fueguinos, fuimos ahora a la justicia y estamos en la Justicia en la discusión por la quita del subsidio al gas. Seguramente vamos a terminar en la justicia porque el texto que se aprobó en Diputados la primera vez y se volvió a aprobar después incluye a los fueguinos para empezar a pagar ganancias, cosa que nunca sucedió", declaró Melella, refiriendo a los fallos a favor de su gestión que prohibieron cortar el suministro de gas a quienes no paguen sus facturas.

Gustavo Melella tierra del Fuego.jpg

A la vez, el mandatario austral comentó a FM Espectáculo que "vamos a terminar en la justicia porque se está cayendo la industria en nuestra provincia", y criticó que ahora los trabajadores tengan que pagar Ganancias mientras que a "los más ricos les bajaron los Bienes Personales". "Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en nombre de la Patria, en nombre de la unidad, uno puede firmar títulos en blanco y comprometer al país", lanzó.

Ante la consulta de este medio, en La Pampa descartaron dirimir la compulsa frente a un magistrado, pero advirtieron que diversos gremios afectados ya tomaron la iniciativa. Un caso emblemático y sensible por igual es el de los médicos. Muchos de ellos evalúan renunciar a las guardias para no pasarse del piso de Ganancias, evitando así tener que pagar el impuesto. Esto impactaría y agregaría presión a los sistemas de salud provinciales.

Sergio Ziliotto.jpg

Al respecto, el director del hospital Gobernador Centeno, Esteban Vianello, adelantó que, junto a un grupo de profesionales sanitarios, tomó la decisión de "iniciar una acción legal, que es una medida cautelar sobre el Impuesto a las Ganancias y lo presentaremos en estos días, ya que una vez publicado tenemos 8 días para presentarlo”.

“La población tiene que entender esta lucha porque esto atenta no solo de vista de lo económico a los profesionales: atenta contra todo el sistema. Habían dicho que no iban a aumentar impuestos, que se cortaban las manos antes de aumentarlos, y no sé cuántos brazos tiene este hombre (Milei)”, declaró a Infopico Radio.

Lo propio había denunciado previamente el director del hospital de Toay, Jorge Jorga. "¿Quién va a venir a hacer las coberturas de las guardias, cuando en realidad, si vos la venís a hacer, terminás perdiendo plata?", se preguntó el profesional, sintetizando el espíritu de la disputa.

Petroleros.jpg

Otro de los rubros afectados es el petrolero. Tanto en las provincias como en la Casa Rosada temen que se abra un conflicto con uno de los sectores clave para el desarrollo del país y el ingreso de divisas. Con el objetivo de desinflar esa posibilidad, Nación y los gremios negocian a través del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien se erigió como mediador en la discusión.

El mandatario, de buen vínculo con el oficialismo, realizó el pedido en coordinación con el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gras Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. La reversión de ganancias obliga a tributar a empleados con un sueldo bruto de $1.800.000 (en el caso que sean solteros) y $2.300.000 si están casados.

En concordancia con su gestión ante la administración libertaria, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FaSiPeGyBio) declaró en un documento "el estado de alerta y movilización de los trabajadores petroleros como consecuencia de la restauración del Impuesto a las Ganancias, al que hemos rechazado repetidas veces por sus nocivos daños al sector y a la generación de empleo de calidad". El sindicato representa a los trabajadores de las refinerías de Axion, Trafigura, Shell, Dapsa y Refinor, que se verían afectadas desde agosto, dice el texto.

Diferencias entre la Liga Patagónica

Por otra parte, ante la consulta de Ámbito, desde distritos sureños negaron la posibilidad de que haya una presentación conjunta de la liga que nuclea a los seis gobernadores patagónicos. Lejos del poder de fuego que exhibió hace apenas meses, cuando el espacio se plantó contra Nación por los capítulos pesqueros e hidrocarburíferos de la ley Bases, las diferencias entre sus integrantes comenzaron a morigerar su unidad operativa.

Aunque el diálogo entre los mandatarios es permanente, el Pacto de Mayo exhibió las posiciones encontradas. Mientras que el cambiemita Ignacio Torres y los provincialistas Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa participaron de la foto en Tucumán, el pampeano Sergio Ziliotto y el fueguino Gustavo Melella -ambos de Unión por la Patria (UP)- faltaron al cónclave, siguiendo la posición mayoritaria de su frente.

Gobernadores patagónicos CAME.jpg

Lo mismo hizo el santacruceño Claudio Vidal, quien se mostró trabajando para coordinar la asistencia para el duro temporal que azotó a la provincia.

Para graficar la difícil relación que los mandamases patagónicos de UP sostienen con la Casa Rosada cabe destacar que ni Melella ni Ziliotto formaron parte del nutrido pelotón de dirigentes que, en diversas jornadas, desfiló por la Casa Rosada para sellar junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el traspaso de obra pública a sus provincias.

Respecto a la vitalidad de la Liga Patagónica, desde una jurisdicción que la integra comentaron que los líderes "están en contacto y hay muchos cuestiones regionales que funcionan, pero hay diferencias en distintos aspectos". En un principio, "Nacho" Torres se erigía como el principal impulsor de la alianza. Conforme las tensiones de su distrito con Nación disminuyeron, la Liga hizo lo propio.