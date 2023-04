Gobierno habla de paritarias "cortas" para proteger a los salarios de la inflación

Aumentos progresivos en corto plazo para paliar la inflación : esa parece ser la metodología de acción que promoverá el Gobierno nacional para que los salarios no pierdan poder adquisitivo . Sin poder garantizar el cumplimiento de los formadores de precios y pese a que consideran que pronostican una tendencia a la baja , Raquel "Kelly" Olmos expresó el cambio de postura del Ministerio de Trabajo con respecto a las negociaciones paritarias.

“Hay que reducir los plazos de las paritarias para que no se afecten los salarios con esta inflación", sentenció la ministra de Trabajo, y aseguró que "desde mi cartera estamos habilitando todos los pedidos de revisión". "El salario no puede ser la variable de ajuste", reiteró, aunque consideró que "no es con más nominalidad que se resuelve la inflación".