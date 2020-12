Gobierno porteño alerta por suba de casos y apunta a reuniones sociales sin protocolos

“Sabemos que por delante tenemos una segunda ola, ha evolucionado así en todo el mundo” y que esperaba que “venga lo más tarde y sea lo más pequeña posible” explicó ayer Quirós al brindar el informe sobre la situación sanitaria.

Para el ministro, todo depende del esfuerzo colectivo, algo que no se estaría dando entre los vecinos porteños al menos de acuerdo a la situación. Quirós dijo que los datos reflejan “la dificultad que tenemos para seguir concentrados en todo detalle” de prevención.

“Hemos pasado un año muy duro muy largo, el dolor, las pérdidas nos han desgastado emocional y físicamente, pero necesitamos hace un esfuerzo suplementario”, pidió el funcionario. Entonces aconsejó que en las reuniones familiares de Nochebuena no haya más de dos “burbujas de personas”, es decir grupos de convivientes, y se sienten en mesas distintas separadas por un metro y medio de distancia.

“Tapaboca y metro y medio es salvador”, aseguró Quirós.

“No significa no poder festejar, no poder salir no tomar vacaciones, sino hacerlo de manera cuidada”, dijo y en el mismo sentido se expresó, más tarde, Horacio Rodríguez Larreta.

Para Quirós, “este aumento de casos de estos días parece representar la dificultad de mantener las medidas de cuidado” y en cuanto a las aglomeraciones consideró que la investigación epidemiológica muestra que la mayor parte de los contagiados admite haber mantenido encuentros sociales sin el cuidado necesario.

“Por supuesto que la circulación en el espacio abierto público también nos preocupa”, dijo el especialista y que “es una cuestión de cada uno de aportar algo al cuidado individual”.

“No podemos poner en cada lugar de trabajo, en cada domicilio, un policía”, justificó el ministro.

En otro sentido se refirió a la vacuna rusa y explicó que la Ciudad espera recibir 23 mil dosis para aplicar en primer lugar al personal de salud más afectado como quienes trabajan en terapia intensiva, en las guardias o en las ambulancias.

Por su parte, Larreta en una puesta en la sede del Gobierno porteño, agradeció el esfuerzo de los trabajadores esenciales, llamó “héroes de la pandemia” al personal de salud y también dio recomendaciones.

Confió que “veníamos de dos meses en baja de cantidad de casos y, desde hace dos semanas tuvimos una meseta primero y aumento después. En noviembre, estábamos en 350 casos diarios y hoy estamos en 465, lo que muestra que el riesgo todavía está y que el virus sigue circulando en la Ciudad, en el país y en el mundo”, dijo Larreta Larreta.

El jefe porteño pidió “cuidarse más que nunca, más ahora con las fiestas que son momentos de encuentros con nuestras familias y seres queridos” porque “el riesgo de rebrote está presente y necesitamos seguir manteniendo el compromiso” .