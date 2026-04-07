El Gobierno reforzó la seguridad en las embajadas de EEUU, Irán e Israel en plena escalada del conflicto + Seguir en









Luego de que Donald Trump asegurara que "eliminaría una civilización entera" esta noche y tras amenazas de Irán, la Policía de la Ciudad y fuerzas federales encabezaron un megaoperativo en las tres sedes diplomáticas.

El Gobierno refuerza la seguridad en las sedes diplomáticas involucradas en el conflicto.

El Gobierno reforzó desde este martes las medidas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán en Buenos Aires. Mientras en Medio Oriente escala la tensión, entre amenazas y ultimátums, la Policía de la Ciudad y fuerzas federales quedaron a cargo de la protección en las tres sedes diplomáticas.

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Si bien ya en las últimas semanas se habían montado controles más estrictos en sinagogas, colegios y clubes judíos y en los propios edificios diplomáticos, ahora se intensificaron los operativos y se desplegó un importante operativo. La medida corresponde a las últimas amenazas de Irán y al ultimátum de Donald Trump al régimen persa.

El mandatario republicano aseguró este martes que "eliminaría una civilización entera" esta noche si Irán no acata a su pedido de reabrir el estrecho de Ormuz y ”terminar la guerra". La amenaza de "destrucción total" del presidente estadounidense apuntaría a un posible ataque a la infraestructura de Irán, como centrales eléctricas y puentes, aunque se teme un bombardeo militar a mayor escala.

donald trump venezuela Donald Trump amenazó con "eliminar una civilización entera" esta noche. Las acusaciones y amenazas de EEUU a Irán Estados Unidos acusa a Irán de colocar minas explosivas en el estrecho de Ormuz, aunque no aportó pruebas al respecto.

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. Cuarenta y siete años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, concluyó Trump, dejando una fuerte incertidumbre en el mundo entero.

Mientras tanto, en la Argentina se desplegaron megaoperativos en conjunto entre la Policía de la Ciudad y las distintas fuerzas federales alrededor de las embajadas involucradas en el conflicto bélico. Cabe recordar que el país sufrió dos grandes atentados a sedes diplomáticas en los años 90, en plenas "relaciones carnales" con los Estados Unidos. En primer lugar, en 1992, la explosión en la Embajada de Israel causó 22 muertes y más de 200 heridos; mientras que el atentado a la AMIA en 1994 dejó 85 muertos, más de 300 heridos y un hueco en la Justicia.