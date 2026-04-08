Se hunde la recaudación de Ingresos Brutos y advierten que podría haber más rescates de la Nación a las provincias

La mayor parte de la recaudación del principal impuesto provincial proviene de contribuyentes radicados en otras jurisdicciones, a través del Convenio Multilateral, mientras que los anticipos en cuentas bancarias y tarjetas muestran fuertes caídas en términos reales.

La recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos que lograron en el primer trimestre las provincias genera preocupación entre los gobernadores , quienes podrían verse obligados a seguir pidiendo auxilio al Gobierno nacional para enfrentar sus gastos en 2026.

Los datos que brinda la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) plantean un escenario poco holgado para este año si se mantiene la tendencia registrada en el primer trimestre, que se explica por la baja actividad .

Entre enero y marzo, los sistemas de recaudación del COMARB a través de cuentas bancarias generaron aportes por casi $6 billones a las provincias, con una suba de 1,1% interanual . Por su lado, estas sumaron otros $3,7 billones dentro de sus propios territorios. En total, fueron unos $9,7 billones .

Es de recordar que el sistema de la Comisión Arbitral funciona como una especie de clearing de impuestos . Una empresa de una jurisdicción A le factura a un cliente en otra provincia B y le cobra Ingresos Brutos . A su vez, otra empresa de la provincia B le factura a una firma de la jurisdicción A y también le cobra el mismo impuesto en su factura. El COMARB le va transfiriendo a cada provincia el saldo que les queda.

El sistema se ha expandido de tal modo en los últimos años que el 63% de lo recaudado por Ingresos Brutos en el consolidado de las provincias es de este origen. Solo el 37% se logra capturar dentro de cada provincia de contribuyentes que comercian únicamente dentro de ellas, sin contacto con otras jurisdicciones.

Un punto importante es que se han agregado sistemas que capturan de las cuentas bancarias de los contribuyentes importes a modo de anticipo, lo que genera saldos a favor de las empresas y las personas, que las provincias demoran en reintegrar.

Caen los anticipos en cuentas bancarias

En un informe especial, el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, ahora diputado por el peronismo, advierte que la recaudación de Ingresos Brutos generada a través de los sistemas de retención en cuenta bancaria está cayendo.

El primero de ellos es el SIRCREB, el sistema que genera anticipos automáticos cuando una cuenta bancaria de un contribuyente registra un ingreso de dinero. Este tuvo en el primer trimestre una baja real del 7%.

El segundo es el SIRCAR, que es para agentes de recaudación de Ingresos Brutos, y cayó 7%. El SIRTAC, que es el sistema de percepción a través de tarjetas de crédito y pagos, bajó 8%, y el SIRPEI, que cobra Ingresos Brutos a las importaciones, se derrumbó 13%.

En cambio, el SIRCUPA, que es similar al resto pero retiene sobre las cuentas de pago (billeteras virtuales), subió 166% en el primer trimestre, debido a que la provincia de Buenos Aires se sumó recién este año al sistema.

“Los cuatro sistemas vinculados de manera directa a los movimientos bancarios de la economía caen en términos reales”, advierte el legislador de la oposición.

Como los ingresos de la coparticipación registran en el primer trimestre una caída del 6,4% real y los discrecionales otro 59%, el legislador sostiene que “la única fuente alternativa de caja son los adelantos de coparticipación del Tesoro de la Nación”, ya que, a su entender, con un riesgo país arriba de 600 puntos no es viable el acceso al mercado de capitales y, por otro lado, la recaudación propia se muestra estancada.

Febrero no fue bueno

Según datos que recopiló la consultora Politikon Chaco, en febrero la recaudación de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires totalizó los $961.709 millones, con una baja real interanual del 7%. En la Ciudad de Buenos Aires, la caída fue del 7,9%, con un total de $973.722 millones. Por su lado, Córdoba recaudó $242.946 millones, con una baja del 4,1%.