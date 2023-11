Graciela Camaño apoyará a Massa y el peronismo federal se encolumna tras UP

A menos de dos semanas del balotaje , el peronismo federal (no kirchenrista) sigue sumando apoyos a la candidatura de Sergio Massa . Ahora se sumó la diputada nacional de Identidad Bonaerense, quien salió a respaldar al ministro de Economía en la segunda vuelta: "No tengo ninguna duda, voy a acompañar la candidatura de Sergio , se de sus defectos y virtudes", expresó en declaraciones radiales la experimentada referente del PJ bonaerense. Mientras tanto, ya se puede consultar dónde voto y cuáles serán las boletas que se usarán el 19 de noviembre próximo .

"Esto tiene que obligar al oficialismo que dé una vuelta de página y construyan en serio, junto a la sociedad y los partidos políticos, una agenda que resuelva y nos ayude a vivir en paz", manifestó Graciela Camaño . En ese sentido, ratificó su apoyo al candidato de UP para el balotaje . "Yo no tengo ninguna duda, voy a acompañar la candidatura de Sergio, se de sus defectos y virtudes", adelantó este lunes, y agregó: "Voy a acompañar a Sergio, exigiéndole siempre lo que yo creo que deber ser un buen gobierno", advirtió.

Camaño expresó su apoyo tras el respaldo, días atrás, de otros dos referentes del peronismo federal, como los diputados Natalia de la Sota (Córdoba) y Alejandro "Topo" Rodríguez (Buenos Aires), quienes se encolumnaron detrás de Massa, como respuesta política a la propuesta de Milei y el acompañamiento de ciertos sectores de Juntos por el Cambio (JxC), con Patricia Bullrich y Mauricio Macri a la cabeza.

Según la diputada de Identidad Bonaerense, "confío que él (Massa) está en capacidad para ponerse al frente, el próximo gobierno va a tener muchas dificultades". Por eso, destacó Camaño, "el 19 de noviembre no se elige entre un kircnherista y un antikirchnerista, la sociedad elige qué agenda quiere que se lleve adelante", señaló.

Para finalizar, la experimentada referente del peronismo bonaerense dijo que "hay que pensar muy bien el voto" de cara al balotaje, dado que no hay que "dar ningún cheque en blanco a nadie". "Está la posibilidad de votar a un tipo que conocemos que sostiene su agenda, que sigue reivindicando lo mismo que planteamos en 2015", cerró Camaño este lunes.

Elecciones 2023: Massa suma apoyo clave del peronismo federal para el balotaje

A través de las redes sociales, la semana pasa, dos alfiles del peronismo federal hablaron sobre el escenario de la segunda vuelta y ratificaron que van a apoyar a Sergio Massa en esa instancia definitopria, frente al libertario Javier Milei.

Desde su cuenta en la red social X (ex Twitter), Natalia de la Sota posteó un mensaje claro y contundente de respaldo a Massa en el balotaje. "Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad", expresó este domingo.

de la sota topo rodriguez 2.jpg

Por su parte, en una entrevista junto a la diputada cordobesa, Alejandro "Topo" Rodríguez reiteró que tras las PASO "dijimos que en un balotaje no íbamos a ser ni neutrales ni indiferentes", dado que "no vamos a apoyar el modelo de Bullrich ni el de Milei porque no es lo que necesita esta etapa de la Argentina". Ahora, sostuvo el diputado bonaerense, "queremos que Sergio Massa sea el nuevo presidente de la Argentina y esto se da en una coyuntura en lo que no puede haber tercera posición. Es Massa o es Milei. Y en este contexto no tenemos duda que tiene que ser Sergio Massa, el presidente", enfatizó.

“En términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Peón en su doble acepción: peón como dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una pieza de ajedrez dispuesta a ser entregada en función de los intereses de Macri”, manifestó Rodríguez.

De esta manera se suman voces de peso en favor de Sergio Massa y su proyecto de gobierno de unidad nacional si llega a la presidencia. Al respecto "Topo" Rodríguez señaló: “El llamado a un gobierno de unidad nacional de Massa es interesante, valoramos la intención de la convocatoria”.

En la misma linea Natalia de la Sota subrayó: “Destaco y valoro esta idea, y lo dije el domingo después de las elecciones cuando lo planteó Massa. Es una idea que mi padre, De la Sota, venía hablando hace diez años: tener un gobierno de unidad nacional, de la reconciliación, el fin de esta grieta que tanto daño nos hizo”.

“Córdoba no va a claudicar sus banderas, y lo digo a título personal. Con nuestras diferencias, pero quiero discutirlo con alguien que no diga que el Estado se tiene que retirar y que sea la ley de la selva”, concluyó.