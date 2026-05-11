Santa Cruz decretó tres días de duelo por el incendio que causó al menos tres muertos en Perito Moreno

Lo anunció el gobernador Claudio Vidal. Las banderas permanecerán a media hasta en los edificios públicos. En el siniestro fallecieron un bebé y dos adultos mayores.

El gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo por el trágico incendio ocurrido en un complejo habitacional de Perito Moreno, que tuvo como consecuencia la muerte de un bebé de dos meses y de dos adultos mayores, así como también siete heridos, varios de ellos en estado crítico.

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La medida fue impulsada por la administración de Claudio Vidal y contempla que todas las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios público . También se dispuso el acompañamiento integral a las familias afectadas y a la comunidad.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Provincial N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón , a cargo del despacho del Poder Ejecutivo, y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

En el instrumento legal se expresa el profundo pesar del Gobierno Provincial ante el dolor y la conmoción generada por el hecho, no solo en los familiares de las víctimas, sino también en vecinos de la localidad, la comunidad santacruceña y el país en general.

Asimismo, se dispuso que las banderas nacional y provincial permanezcan izadas a media asta en señal de duelo en todos los edificios públicos durante el plazo establecido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaudioVidalSer/status/2053892988699378088&partner=&hide_thread=false BANDERAS A MEDIA ASTA EN SANTA CRUZ POR TRES DÍAS TRAS LA TRAGEDIA EN PERITO MORENO



Encomendé a todos los organismos, entes y ministerios de la provincia mantener las banderas a media asta en señal de duelo, e invito a los municipios y comisiones de fomento a acompañar esta… pic.twitter.com/APvd3UwKw6 — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) May 11, 2026

Además, el Ejecutivo Provincial instruyó el acompañamiento y asistencia a familiares, amigos, vecinos y personas afectadas por la tragedia, articulando acciones a través de las distintas áreas del Estado provincial que trabajan desde las primeras horas en el lugar.

Finalmente, se invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de toda la provincia a adherir a la medida en sus respectivas jurisdicciones.

El domingo a la noche, una explosión seguida de un incendio destruyó durante la noche del domingo parte de un complejo habitacional en Perito Moreno, Santa Cruz, y provocó la muerte de un bebé de dos meses y dos adultos mayores, mientras equipos de rescate continúan buscando posibles víctimas entre los escombros.

Además, al menos siete personas resultaron heridas y varias debieron ser trasladadas de urgencia a distintos hospitales de la provincia.

El estallido ocurrió en un complejo compuesto por tres viviendas y, según trascendió de manera extraoficial, habría sido provocado por una fuga de gas en una de las unidades. La detonación destruyó al menos uno de los departamentos y las llamas rápidamente se expandieron hacia las construcciones contiguas.

explosión incendio santa cruz El lugar del incendio, en Perito Moreno, Santa Cruz.

El domingo a la noche, una explosión seguida de un incendio destruyó durante la noche del domingo parte de un complejo habitacional en Perito Moreno, Santa Cruz, y provocó la muerte de un bebé de dos meses y dos adultos mayores, mientras equipos de rescate continúan buscando posibles víctimas entre los escombros.

Además, al menos siete personas resultaron heridas y varias debieron ser trasladadas de urgencia a distintos hospitales de la provincia.

El estallido ocurrió en un complejo compuesto por tres viviendas y, según trascendió de manera extraoficial, habría sido provocado por una fuga de gas en una de las unidades.

La detonación destruyó al menos uno de los departamentos y las llamas rápidamente se expandieron hacia las construcciones contiguas.