Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Luis Caputo por alterar el esquema del IPC y anticipar datos oficiales

Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca acusaron al ministro de Economía de abuso de autoridad, falsificación de documento público y de interferir en el funcionamiento del INDEC. La presentación recayó en el Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Según el escrito, Caputo habría ordenado mantener el cálculo del IPC con una estructura de ponderaciones “desactualizada”, pese a que el INDEC había previsto aplicar una nueva metodología a partir de enero de 2026.

Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y por la difusión anticipada de datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La denuncia fue impulsada por Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, quienes le atribuyen al funcionario la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (artículo 157), falsificación de documento público (artículo 293) y violación del secreto estadístico, contemplado en la ley 17.622.

Según el escrito, Caputo habría ordenado mantener el cálculo del IPC con una estructura de ponderaciones “desactualizada”, pese a que el INDEC había previsto aplicar una nueva metodología a partir de enero de 2026. De acuerdo con los legisladores, el propio ministro habría reconocido públicamente que la postergación del nuevo índice se vincula con el proceso de recomposición tarifaria, que tendría impacto en los precios al consumidor.

Para los denunciantes, esa decisión implicaría una interferencia política en la producción de estadísticas oficiales y una eventual vulneración de la ley que regula el Sistema Estadístico Nacional, que establece la independencia técnica del organismo.

En la presentación también se sostiene que la continuidad del esquema actual de cálculo tendría consecuencias económicas y sociales, ya que el IPC incide en la fórmula de movilidad jubilatoria, en la actualización de pensiones y asignaciones y en las negociaciones salariales del sector público y privado.

Difusión anticipada del IPC Otro de los puntos señalados en la denuncia es un mensaje publicado por Caputo en su cuenta de la red social X, en el que —según los diputados— reconoció diferencias en los resultados del IPC según la metodología aplicada y adelantó el dato correspondiente a enero de 2026 antes de su comunicación oficial. Para el bloque opositor, esa conducta podría configurar una violación del secreto estadístico previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622, dado que el IPC es uno de los indicadores centrales del sistema estadístico nacional y su difusión está sujeta a reglas específicas. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.