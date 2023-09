Grindetti propuso bajar edad de imputabilidad y que Gendarmería participe del combate contra la delincuencia

"Cuando un delincuente cometa un delito y entra en la cárcel por segunda vez, aunque no haya recibido una pena por el primer delito queda dentro" de la prisión, destacó.

Grindetti, por su parte, consideró que la candidata a presidenta de ese espacio, Patricia Bullrich, tiene "la valentía y el coraje" como para "enfrentar" a dirigentes sindicales, entre los que mencionó al dirigente camionero Pablo Moyano y al referente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel.

"Si nosotros tenemos el voto de la gente, vamos a enfrentar a los Moyano, a los Baradel y a todos los que nos llevaron a la situación donde estamos'', expresó Grindetti, en declaraciones a Radio Continental.

El candidato a gobernador de JxC opinó que la provincia de Buenos Aires "está patas para arriba" y "desquiciada" porque "mandan los chorros, los piqueteros y los patoteros sindicales".

"Tenemos una experiencia muy fuerte para comprometer el cambio hacia un Estado presente que otros no pueden. Podemos ganarle al kirchnerismo y enfrentar a estos Moyano y Baradel", enfatizó Grindetti.

Patricia Bullrich visitó el barrio Emerenciano y cruzó a militantes

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo en el barrio Emerenciano Sena luego de las elecciones en Chaco que tuvieron a Leandro Sdero, representante de la oposición, como ganador. Sin embargo, mientras intentaba sacarse una foto en la entrada del barrio tuvo un intenso cruce con militantes que respaldaban al líder sindical chaqueño.

"Asesina. Usted no tiene nada que hacer acá, no venga a provocar a la gente", fue la reacción de una mujer. A lo que Bullrich respondió: "Yo soy libre de caminar por mi patria como quiera. Usted no es la dueña de un barrio, acá las casas son de todos, este barrio es de todos los argentinos", argumentó.

Luego siguió con su camino y aseguró: "Me voy a sacar una foto acá, porque quiero denunciarlo al asesino de Emerenciano". A partir de esa afirmación, la discusión escaló y los militantes replicaron la acusación y apuntaron: " Usted también es una asesina", en referencia a la muerte a manos de la policía de Santiago Maldonado en 2017.