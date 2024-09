Guillermo Francos, sobre decreto que limita el acceso a la información pública: "No se pretende ocultar"

"El Gobierno entendió que algunos mecanismos no se utilizaban en la senda de la buena fe", dijo el jefe de Gabinete en Diputados.

"No hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública", aseguró el jefe de Gabinete en su defensa de gestión en la Cámara baja y afirmó que "no nos pareció que hubiera en todo esto una violación a este derecho constitucional": "La intención fue tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda", agregó y ratificó que "no se pretende ocultar información pública".