Guillermo Francos, después de reunión con empresarios: "Si no conseguimos generar inversión en este momento, ¿cuándo?"

"Hemos tenido una larga charla con los empresarios que me hicieron muchas preguntas sobre la situación política, el Congreso y el Gobierno", resumió el funcionario, quien aseguró que "les dimos un mensaje de mucho optimismo y creemos que la Argentina ha transitado momentos muy difíciles pero hoy estamos en una situación muchísimo mejor de la que encontramos el país cuando el presidente Milei asumió. Con mucho esfuerzo de todos los argentinos estamos mejorando y lo dicen todos los índices; por supuesto que todos quieren ver muchas más cosas, pero eso es imposible. Los resultados no son instantáneos".

Posteriormente, destacó que "lo que hemos hecho hasta aquí fue reformar algo metido en la política en los últimos 70 u 80 años en la Argentina, que es el déficit fiscal escalofriante que siempre hubo más allá de algún pequeño período. Hemos pasado a un superávit fiscal". Fue en ese marco que se preguntó: " Si no conseguimos generar inversión en este momento , que es donde está cambiando la cultura política y económica de este país y el mundo nos está mirando diferente, ¿cuándo lo van a hacer? "

A su vez, también se refirió al cepo: "Cuando van confluyendo las distintas valoraciones del dólar, se van eliminando las dificultades del ingreso y egreso de divisas. [... ] No hay un momento determinado para eliminar el cepo, sino que se va produciendo de a poco porque la confluencia de valuaciones lo va generando".

Guillermo Francos IDEA Liliana Franco

Las declaraciones del funcionario se hicieron en el marco de su arribo a Mar del Plata para participar de la 60° edición del Coloquio IDEA, que congrega a empresarios y dirigentes bajo el título "Si no es ahora, cuándo". Por el escenario ya estuvieron presentes el ministro de Economía Luis Caputo y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes). Se espera la participación de este viernes de Federico Sturzenegger y Javier Milei.

Guillermo Francos se refirió a coyuntura nacional

Consultado sobre posibles negociaciones entre Casa Rosada y la CGT por la aceptación de los bloques como medidas de fuerza, Francos respondió: "Nunca hicimos un acuerdo con los gremios para eliminar las diferentes sanciones para los bloqueos. Lo único es que existe una cuestión de interpretación de lo que se interpreta como un bloqueo, pero el Gobierno está absolutamente convencido de que el bloque como forma de protesta no es admisible"

Asimismo, se refirió a la convocatoria del ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien impulsa un apagón nacional de 10 minutos el próximo 31 de octubre en reclamo del aumento de tarifas eléctricas.

"Si llama a un apagón a lo mejor quiere pagar la luz porque no tiene plata para pagarla, no le dan las cuentas", dijo y concluyó: "Cuando era ministro nacional no se preocupó por administrar en serio las obras públicas, porque dejaron un desastre con 4000 obras públicas paralizadas".