Gustavo Sáenz apuntó contra el Senado por la falta de designación de jueces y fiscales en Salta

A su vez, mencionó el caso de Rosario, donde se sancionó una ley para aumentar la cantidad de fiscales. "Nosotros, como provincia de frontera, enfrentamos una realidad distinta y necesitamos más fiscales y jueces federales para agilizar los procesos judiciales. Si no hay jueces, no hay sentencias; si no hay sentencias, no hay condenados; si no hay fiscales, no hay investigaciones, y sin investigaciones no podemos encarcelar a los delincuentes, que es nuestro principal objetivo".