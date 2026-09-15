Presupuesto 2027: el Gobierno ya fijó la fecha para iniciar el debate en el Congreso + Agregar ámbito en









El Gobierno busca aprobar por segunda vez la ley de leyes. La primer defensa quedaría en manos del secretario de Finanzas, Federico Furiase.

En Diputados comenzará la discusión por el Presupuesto. Diputados

Luego de que ingrese la ley de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, el Gobierno ya estableció los plazos para conseguir los acuerdos necesarios que le permitan avanzar con su programa económico en el año electoral. Algunos gobernadores ya se expresaron.

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Según pudo conocer Ámbito, el plazo dispuesto para iniciar el debate en comisiones será la primera semana del próximo mes, por lo que se fijaría el miércoles 7 de octubre como fecha de reunión. El invitado inicial sería el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien asumió su cargo en marzo luego de dejar un rol directivo en el Banco Central de la República Argentina.

El Gobierno busca sancionar su segunda ley de Presupuesto tras aprobarla la vigente norma en diciembre del año pasado, en período de extraordinarias. En los anteriores dos años de la gestión, Javier Milei administró presupuestos prorrogados. Fue la primera vez que el mandatario no presenta en cadena nacional la ley de leyes.

La reunión de la mesa política de este martes delineó la estrategia para tratar el Presupuesto 2027. Presupuesto 2027: las proyecciones del Gobierno El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este martes en la reunión de la mesa política del Gobierno los principales indicadores económicos que proyectan en el Presupuesto 2027. Estiman un dólar promedio de $1.728, una inflación anual de 21,1% y un crecimiento del 4%. También trataron el resto de la agenda legislativa y anunciaron que el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía nacional ingresará esta semana.

Según explicó Caputo, el Presupuesto fue delineado con los principales preceptos libertarios: resultado fiscal positivo y superávit en la línea financiera. El Gobierno destacó que, de concretarse, será la primera vez que se logren cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera sin estar el país en default. En tanto, se esperan exportaciones por más de u$s130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los u$s15.000 millones.

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