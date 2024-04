Héctor Daer sobre el paro de la CGT: "La gente no tiene plata y los salarios no alcanzan"

La CGT anunció este jueves un paro para el 9 de mayo como respuesta a la acuciante situación económica que atraviesan los trabajadores desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. "La gente no tiene plata. Los salarios no alcanzan" , justificó uno de sus titulares, Héctor Daer.

Allí ratificó la convocatoria a una jornada de huelga de 24 horas para el 9 de mayo "por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste". "Tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste en el sector jubilados y pensionados; no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables", argumentó.

"Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor", explicó Daer sobre los motivos del paro.

"Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios", la crítica de Daer al Gobierno

El titular de Sanidad señaló que "desde el Gobierno plantean una caída en los precios". Sin embargo, manifestó que la actualidad indica que en el último tiempo la brecha con los ingresos se acrecentó. "Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios", afirmó.

"Se liberan los precios. Ahora se plantean que van a bajar, pero la coyuntura la vamos a tener en que los salarios no alcanzan. No es que la gente no convalida los precios, es que la gente no tiene plata", remarcó Daer.

También, el sindicalista aseguró que "queremos resolver las negociaciones salariales". "No puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de, una vez que esas negociaciones se acordaron, no homologarlas", denunció.