La novia de Rodríguez Larreta le dejó un mensaje por su cumpleaños: "Te admiro, tanto y siempre"

Y continuó con más palabras para su enamorado: "Por hacerme reír. Por compartirme tu templanza infinita y tu respeto por quienes piensan diferente. Por jugar al burako conmigo un sábado a las 2 am. Por alentarme todos los días para que mis miedos nunca sean más grandes que mis sueños. Por tu sencillez".

"Por esto y por mucho más, yo también me enamoré. Te admiro, tanto y siempre. Feliz cumple, Hache", concluyó la nueva pareja del jefe de Gobierno

La respuesta de Larreta

Al poco tiempo de que el mensaje recibiera decenas de respuestas y afirmaciones, llegó el turno de la respuesta del alcalde, quien decidió ser breve y bromista.

"Gracias por este lindísimo regalo!! Me emocioné muchísimo. Y gracias por no aclarar que me ganas siempre al Burako. Sos increíble. Te amo", manifestó.

Quién es la nueva novia de Larreta

Milagros Maylin es una funcionaria porteña de 36 años y actualmente se desempeña como secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad, con una experiencia anterior en el sector privado, donde se desempeñó en el sector de las telecomunicaciones, más precisamente cumplió roles de analista, en un primer momento, dentro de la estructura de Telefónica Argentina, a partir del año 2007.

En el ámbito público estuvo ligado a las personas mayores desde el minuto cero, cuando tomó el cargo de Directora General de Tecnología para la Tercera Edad en el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre 2015 y 2016, lideró dos programas de alto impacto para el segmento: +SIMPLE, Inclusión Digital para los más grandes y Ciudades Abierta.

Poco tiempo después, Maylin fue convocada para trabajar en la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. A través de Emmanuel Ferrario, actual vicepresidente primero de la Legislatura porteña, la joven desembarco en la gestión pública bonaerense.