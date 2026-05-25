El DT de Inter Miami dio detalles sobre la molestia de Lionel Messi a semanas del Mundial 2026

El rosarino salió reemplazado ante Philadelphia Union y el cuerpo técnico de Inter Miami habló sobre su estado físico a menos de un mes de la Copa del Mundo.

Lionel Messi dejó el campo antes del final del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union.

Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección argentina tras pedir el cambio durante el triunfo de Inter Miami ante Philadelphia Union, y el entrenador Guillermo Hoyos se refirió públicamente a su estado físico. El capitán argentino abandonó el campo a 20 minutos del final y se dirigió directamente al vestuario en la antesala del Mundial 2026.

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Luego de la victoria por 6-4 en la MLS, el entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, fue consultado inmediatamente por la situación física de Lionel Messi, quien generó preocupación tras abandonar el partido antes del cierre.

En conferencia de prensa, el técnico explicó que todavía no contaban con estudios médicos definitivos. “No tenemos información todavía, vamos a esperar los resultados de los estudios” , señaló en una primera respuesta.

Guillermo Hoyos habló sobre el estado físico del capitán argentino tras la victoria en la MLS.

Más tarde, Hoyos detalló cuál fue el motivo que derivó en la salida del capitán argentino. “Es la fatiga. Él estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, preferimos que no arriesgue” , afirmó el entrenador de las Garzas.

Además, reconoció que todavía no había podido conversar con Messi después del encuentro y pidió paciencia hasta conocer el resultado de los exámenes médicos.

El momento que preocupó a la Selección argentina

La escena ocurrió a los 72 minutos del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union. Messi frenó su marcha, miró hacia el banco de suplentes y se tomó la zona del isquiotibial antes de solicitar el cambio.

Las imágenes grabadas por hinchas desde las tribunas rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron preocupación por la cercanía del Mundial 2026, que comenzará en menos de tres semanas.

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Por la salida de Lionel Messi en el partido contra Philadelphia Union pic.twitter.com/uFK6hKF2CV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 25, 2026

El astro rosarino dejó el campo reemplazado por Mateo Silvetti y, en lugar de quedarse junto al plantel, caminó directamente hacia el vestuario. A pesar de la inquietud inicial, las imágenes mostraron que el delantero no presentaba signos evidentes de dolor agudo mientras abandonaba el estadio.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026

El partido frente a Philadelphia Union fue el último compromiso de Messi en la MLS antes de incorporarse a la concentración de la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.

El próximo encuentro del capitán albiceleste será el amistoso ante Honduras, programado para el 6 de junio en Estados Unidos. Luego, Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

La albiceleste continuará su camino en el Grupo J contra Austria y Jordania, con la expectativa puesta en defender el título obtenido en Qatar 2022.