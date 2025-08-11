Ian Moche le respondió a Javier Milei y lo acusó de no respetar la democracia tras su ataque en redes

El niño activista respondió al Presidente, luego de que este respondiera la denuncia en su contra, y pidió protección para personas con discapacidad.

Ian Moche contra Javier Milei: "No se puede hacer sentir mal a un niño y el Estado debe proteger el interés superior del niño"

El niño activista por los derechos de las personas con autismo, Ian Moche , respondió a la presentación judicial de Javier Milei en la causa que el menor le inició por un ataque en redes sociales . En una entrevista radial, sostuvo que el Presidente no respeta la democracia, aunque le gustaría reunirse con el mandatario para construir un mundo " más amigable ".

En diálogo con Radio 10, Moche afirmó: " Lo que pasó fue feo para toda la familia, vivimos situaciones bastante duras ".

Este lunes, el presidente se presentó en la causa y aseguró que su tuit contra Ian, donde lo acusó de ser " ultrakirchnerista ", está " amparado por la libertad de expresión ". También señaló que la publicación fue desde su cuenta personal, sin uso de fondos públicos ni actos estatales.

Ian reconoció que entiende la libertad de expresión , pero recordó que en democracia se debe respetar la ley: " No se puede hacer sentir mal a un niño y el Estado debe proteger el interés superior del niño ", indicó.

Además, dijo que ahora busca enfocarse en lo positivo y agradeció el apoyo recibido tras el ataque: " Hay que denunciar las injusticias y prepararse ".

Su madre, Marlene Spesso, rechazó la postura de Milei: "Me sorprende que el Presidente no quiera acceder a algo tan simple como no ofender a un niño. Eso va contra la Convención sobre los Derechos del Niño".

"Al principio pensé que fue un error, pero hoy creo que lo hizo con conciencia y sin imaginar que íbamos a iniciar una demanda. Tiene un grado de narcisismo que lo hace creerse todopoderoso y que nadie lo va a enfrentar", agregó.

Qué dijo la defensa de Ian Moche sobre la respuesta de Javier Milei

Con el patrocinio letrado del especialista en Derecho Constitucional Andrés Gil Dominguez, el niño inició una acción judicial contra el Presidente con el objetivo de que elimine una publicación realizada el 1° de junio, a través de su cuenta oficial verificada con tilde gris en la red social X (ex Twitter) por violar de forma manifiesta el principio del interés superior del niño. También pidió que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales.

Mediante un mensaje en "X", Gil Domínguez se refirió a la postura de Milei de negar haber realizado el tuit como Presidente de la Nación. "El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, argumentó que la cuenta de X con la tilde gris no es una cuenta oficial sino particular del Presidente, debido a que el carácter institucional de la misma lo otorga exclusivamente la red social, soslayando por completo el sometimiento a dicho régimen por parte del Señor Presidente Javier Milei y los efectos que producen los actos propios", afirmó.

Además, señaló que Milei, en su contestación, "fijó su domicilio en la residencia presidencial de Olivos asumiendo de esta manera su carácter de Presidente, descartando ser un mero particular y entrando en directa contradicción con la postura asumida por la Procuración del Tesoro de la Nación".

En el caso IAN MOCHE, el Estado Nacional y el Señor Presidente Javier Milei contestaron el traslado ordenado por el juez federal de La Plata Doctor Alberto Recondo.

El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, argumentó que la cuenta de X con la tilde…

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) August 11, 2025

"En sus fundamentos, invocando profusa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que ejerció la libertad de expresión, que no puede ser censurado y que si IAN es un activista debe soportar los intercambios que se generan en el debate público. Desconoce esta postura que la protección especial otorgada a la libertad de expresión como derecho fundamental y como derecho humano tiene como principal objeto proteger a los particulares frente al poder y no al poder frente a los particulares, especialmente, si se trata de un niño que pertenece al espectro autista", replicó Gil Domínguez.

El abogado también califico de "cínico" al mandatario por negar haber realizado expresiones agraviantes sobre Ian. "Si esto fuera cierto y sincero hubiese bastado una aclaración, disculpa o eliminación del posteo a través de X. Esto nunca aconteció", añadió. Por último, explicó que tras los avances en la causa, el juez debe resolver en 48 horas.