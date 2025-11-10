El Gobierno adelantó que el acuerdo comercial con EEUU "está prácticamente cerrado"







El embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford aseguró que el entendimiento marcará “un antes y un después” en la relación bilateral.

El Gobierno aseguró que el acuerdi comercial está "prácticamente cerrado".

El Gobierno confirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos está prácticamente cerrado y que solo resta definir el momento adecuado para su anuncio oficial. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, aseguró que las negociaciones entre las gestiones de Javier Milei y Donald Trump cuentan con el respaldo del Tesoro estadounidense y que “habrá novedades muy pronto”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Oxenford adelantó que el acuerdo “está prácticamente cerrado” y que ambas partes trabajan para coordinar el momento del anuncio. “Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado”, explicó el diplomático.

En diálogo con Radio Mitre, el embajador evitó brindar detalles por un acuerdo de confidencialidad, pero aseguró que el entendimiento marcará “positivamente durante mucho tiempo” la relación entre ambos países. También destacó que el swap de monedas por u$s20.000 millones “ya impactó” en la estabilidad económica argentina: “No nos olvidemos de las turbulencias que hubo hace pocos días. Creo que no sería posible un resultado como el que estamos viendo si no hubiera un orden macroeconómico y el apoyo de nuestro aliado, EEUU”.

alec-oxenford X: @alejandrito “Una oportunidad para salir del ciclo de decadencia” Oxenford se mostró optimista sobre el futuro económico del país: “Nos estamos encaminando a la oportunidad de salir de este ciclo tremendo de decadencia y de postergación y empezar a mirar hacia arriba y adelante”. Según el embajador, “los líderes del mundo nos miran con admiración” y las reformas que se implementarán tras la asunción de las nuevas bancas en diciembre permitirán “ver el efecto en la prosperidad de los argentinos”.

El diplomático también destacó la presencia del presidente Milei en el American Business Forum realizado la semana pasada. “No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presidente que es tan reconocido y tan escuchado en los foros más importantes del mundo. De casi 200 mandatarios, fue uno de los dos invitados de la política. Es tremendamente relevante”, afirmó.

Luis Caputo Scott Bessent Un vínculo “en su mejor momento” Desde Cancillería, el nuevo ministro Pablo Quirno reforzó el mensaje de optimismo. Tras asumir su cargo en la Casa Rosada, sostuvo que “la relación con Estados Unidos está en un lugar óptimo, y esto es otro paso más”. En diálogo con Ámbito, aseguró que su gestión buscará “profundizar la inserción internacional con mayor comercio y mayores inversiones”. Quirno afirmó que el respaldo obtenido por el Gobierno en las elecciones legislativas permitirá “atraer inversión y crecimiento” y que el Presidente “ha tenido muchos viajes” para “cementar” el lazo bilateral. Hacia una nueva etapa en la relación bilateral Con el acuerdo comercial a punto de cerrarse y una agenda económica que incluye cooperación financiera y nuevos flujos de inversión, el Gobierno argentino apuesta a consolidar una alianza estratégica con Washington. Según Oxenford, “todos los países del mundo quieren bajar la inflación y conseguir crecimiento, y ven que eso es lo que está pasando en Argentina”.