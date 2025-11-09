Diego Santilli jurará oficialmente como ministro de Interior este martes







El exdiputado del PRO ya empezó a ejercer su nuevo rol como ministro y convocó a gobernadores para comenzar negociaciones.

Diego Santilli jurará como ministro de Interior este martes.

Días después de haberlo anunciado para el cargo, el presidente Javier Milei le tomará juramento a Diego Santilli como ministro de Interior. El flamante funcionario oficializó el viernes su renuncia a la Cámara de Diputados y en los últimos días ya comenzó a ejercer su nuevo rol convocando a gobernadores.

La ceremonia formal se llevará a cabo este martes a las 15 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Además de Milei, se espera que estén presentes los principales integrantes del Gabinete y personas cercanas a Santilli.

Antes de la jura oficial, Diego Santilli empezó a ejercer como ministro de Interior y ya se reunió con gobernadores Santilli, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, otro de los movimientos en el Ejecutivo nacional, mantuvo dos reuniones con gobernadores este viernes: una con Ignacio Torres (Chubut) y la otra con Raúl Jalil (Catamarca). A Santilli se le atribuye ser una de las herramientas de diálogo y negociación con las provincias a cambio de respaldo parlamentario. En ese sentido, y tras el recambio parlamentario, Torres tiene influencia sobre un diputado y una senadora (Ávila y Terenzi), mientras que Jalil tiene entre sus representantes a cuatro diputados (Ávila, Nóblega, Monguillot, Palladino).

El próximo lunes continuarán los encuentros en Casa Rosada. Santilli se reunirá con los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta). La agenda de consensos que busca alcanzar el ministro, a la espera de la jura que lo oficialice en su cargo, es el apoyo en los proyectos oficialistas del Presupuesto 2026, la reforma laboral, el nuevo régimen impositivo y el cambio en el Código Penal.

Movimientos en la Cámara de Diputados tras la renuncia de Diego Santilli Aunque encabezaba la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli sumaba actualmente una banca en el bloque del PRO y se especulaba con que continúe en ese espacio tras la renovación parlamentaria. Sin embargo, ese diseño sufrió modificaciones con su renuncia. Por un lado, fue anunciado su reemplazo hasta el 10 de diciembre: Nelson Marino, un dirigente allegado al exintendente de La Plata Julio Garro que integraba la lista electoral en el 2021. Si no hay sesión -algo que luce poco probable- no jurará siquiera como diputado.

El que sí ocupará un lugar a partir del 10 de diciembre en lugar del flamante ministro será Rubén Torres. Ubicado en el lugar 19° de la boleta que ganó la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre, Torres es un militante de La Libertad Avanza del partido de Ezeiza vinculado a Sebastián Pareja.