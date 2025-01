Ignacio Torres se sumó a las voces que empujan una candidatura de Mauricio Macri: "Le sobran credenciales"

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el titular del PRO sea candidato este año, el mandatario provincial opinó de todos modos que "él ha dicho en muchas entrevistas también que no se siente cómodo en lugares parlamentarios y la verdad no lo hablé puntualmente con él . Creo que la decisión va a ser mucho más cerca de las elecciones que ahora", agregó.

Ignacio Torres habló sobre un posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza

Torres dijo que cree que el PRO "tiene que tener su identidad porque es bueno para la democracia, es bueno para el país y eso no implica dejarse fagocitar, o sea, no implica fusionarse".

Por eso habló de un frente con "dos espacios con sus propias características que puede llegar a ir juntos en una elección, y si no se va juntos, tampoco hay que dramatizar". "Seguiremos acompañando lo que creemos que está bien, y obviamente si creemos que algo no está bien, no acompañaremos", proyectó.

Consultado sobre su posicionamiento político, respondió: "Yo estoy afiliado al PRO. Tengo un frente que es heterogéneo en la provincia; de hecho en mi frente, que se llama Despierta Chubut, tenemos al radicalismo adentro, hay un sector de los liberales también dentro de mi frente".

"O sea que, en el caso de Chubut, el frente Despierta Chubut naturalmente convive muy bien con los liberales. Hemos tenido mejores y peores momentos, pero siempre quienes los quienes representan a ese espacio en Chubut, por ejemplo, los legisladores provinciales, acompañaron en los momentos más difíciles siempre", agregó.

Sobre el acuerdo que podría haber entre LLA y el PRO, Torres sostuvo que "primero hay que ver si hay frente o no hay frente".