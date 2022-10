Massa anunció que el nuevo piso de Ganancias beneficiará a "casi 380.000 trabajadores"

"Para mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores vamos a elevar el piso del Impuesto a las Ganancias desde noviembre a $330.000", confirmó el funcionario antes de indicar que "elevaron el decreto" que oficializará la medida en las próximas horas.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1582467050903343104 Para mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores vamos a elevar el piso del Impuesto a las Ganancias desde noviembre a $330 mil. Esto permite llevar Alivio Fiscal a 380.000 trabajadores y trabajadoras que dejaran de pagar el impuesto en los últimos meses del año. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 18, 2022

Esta determinación permitirá "llevar alivio fiscal a 380.000 trabajadores y trabajadoras que dejarán de pagar el impuesto en los últimos meses del año", precisó.

La modificación del Impuesto a las Ganancias tiene una escala descendente desde $431.988 "para que no pase que aquel que gana $330.000 no pague y el que gana $331.000 sí lo pague".

Durante el acto, el ministro subrayó en varias ocasiones que los "objetivos centrales" son "un desarrollo de país productivo", la "inversión pública" y "el orden y la planificación en las cuentas".

Pero junto a estos también deben estar, indicó Massa, que los trabajadores "recuperen el ingreso" y "ganar la batalla contra la inflación".

"No se hace mágicamente, no se hace con una medida, sino con un trabajo planificado y lo venimos haciendo, intentando que la macroeconomía se ordene para que los trabajadores no sientan bronca cada vez que van al supermercado", aseveró.

Los trabajadores más beneficiados por el nuevo piso, según AFIP

Tras el anuncio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio mayores precisiones sobre los trabajadores que se beneficiarán por la medida de acuerdo al rubro en el que se desempeñan.

Al tope del listado se ubican los de la "Industria Manufacturera" (53.386), seguidos por los que trabajan en "Servicios de Transporte" (39.890) y "Comercio" (31.792).

También se encuentran los de "Intermediación Financiera" (14.396) y aquellos que realizan labores en el segmento "Construcción" (8.098).