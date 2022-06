Antonio Aracre, sobre la renta inesperada: "Con este impuesto hay que pasar de gorila psiquiátrico a gorila racional y hay que apoyarlo"

"Es cierto que es mucho pero es por única vez y estás gravando ganancias que se pasaron de la habitualidad" remarcó y sostuvo que "en esta discusión de grieta política por los impuestos hay muchos grises como discutir este tipo de impuestos que fue implementado en otros países". "Hay que hacer algo para mitigar los efectos de esta crisis mundial, no es ni ningún impuesto ni más impuestos, hay que discutir", señaló.

Aracre indicó que "lo que deberíamos lograr es discernir el discurso berreta de algo que intenta aportar algo de luz en esta situación" y acotó que "el presidente de AEA (Jaime Campos) se manifestó en contra y supongo que representa la visión mayoritaria, la mía debe ser poco compartida". "Hay que evolucionar en esa discusión y buscar la forma de encontrar los puntos en común" analizó y lanzó, "hace mucho que me miran mal por distintas razones".

A su vez, consultado por la salida del Ministro de Desarrollo Productivo, "la verdad no tengo más que palabras de reconocimiento para (Matías) Kulfas, era un tipo que defendía el sector público a rajatabla y a la vez dialogaba con todos" y expresó, "celebro que daría la impresión que su sucesor seguirá una línea similar, lo cual me parece auspicioso". "Me gusta (Scioli), es un hombre que siempre se caracterizó por dialogar y tener ideas productivistas", destacó.

Para cerrar, el director de Syngenta recordó que "a pesar de las diferencias con el gobierno de Bolsonaro no se paralizó su gestión" y añadió, "trató de buscar puntos en común y lograr acuerdo en los desacuerdos, esperamos juntarnos pronto". "Si como consecuencia de este internismo se demoran las licitaciones y se judicializan se cae todo el optimismo de cierta grandeza que uno puede ver en los políticos y se queda deprimido", concluyó.