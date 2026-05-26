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26 de mayo 2026 - 19:00

Después de 30 años: la serie de Disney que no sabías que necesitabas en la plataforma

La novela mexicana que causó furor en TV Azteca a fines de los 90 llegó a la plataforma y promete estar entre lo más visto.

La novela que no te podés perder ya está disponible en Disney+.

La novela que no te podés perder ya está disponible en Disney+.

Imagen: Freepik

Disney + continúa ampliándose con producciones clásicas que marcaron a toda una generación de espectadores. Entre estrenos, series originales y nuevas alianzas, la plataforma sumó recientemente una ficción latinoamericana que fue un verdadero fenómeno televisivo en los años noventa.

La producción, estrenada originalmente en 1997, contó con las actuaciones de Angélica Aragón y Ari Telch, además de un elenco que incluía a figuras reconocidas de la televisión mexicana. La historia logró destacarse por romper con varios estereotipos de las telenovelas tradicionales de la época y convertirse en un éxito de audiencia.

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Se trata de Mirada de mujer, una de las novelas más recordadas de TV Azteca, que ahora puede verse en streaming a casi tres décadas de su estreno gracias al acuerdo entre Disney+ y la televisora mexicana.

Mirada de mujer
La novela mexicana que vieron todos hace más de 30 años ya llegó a Disney+.

La novela mexicana que vieron todos hace más de 30 años ya llegó a Disney+.

De qué trata Mirada de mujer

La historia sigue a María Inés Domínguez, una mujer de 50 años que atraviesa una profunda crisis personal luego de que su esposo decide abandonarla tras muchos años de matrimonio. Acostumbrada a dedicar su vida a su familia y su hogar, el golpe la obliga a replantearse quién es y qué desea para su futuro.

En medio de ese proceso aparece Alejandro Salas, un periodista más joven que ella con quien comienza a desarrollar una inesperada conexión emocional. La relación entre ambos se transforma en el eje central de una historia atravesada por el amor, los prejuicios sociales y la búsqueda de la felicidad personal.

Mirada de mujer
Una inesperada serie nueva en Disney+ que no te podés perder.

Una inesperada serie nueva en Disney+ que no te podés perder.

A diferencia de muchas telenovelas clásicas de los años noventa, la ficción apostó por una protagonista madura y por conflictos más cercanos a la vida cotidiana, abordando temas como la independencia femenina, la autoestima y las presiones sociales relacionadas con la edad.

Basada en la serie colombiana “Señora Isabel”, la novela mexicana se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y todavía hoy es considerada una de las producciones más influyentes de la televisión latinoamericana.

Disney+: tráiler de Mirada de mujer

Embed - Mirada de Mujer | Promocional en a más + 2021

Disney+: elenco de Mirada de mujer

  • Angélica Aragón (María Inés Domínguez)
  • Ari Telch (Alejandro Salas)
  • Fernando Luján (Ignacio San Millán)
  • Margarita Gralia (Paulina)
  • Bárbara Mori (Mónica San Millán)

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