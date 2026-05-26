Después de 30 años: la serie de Disney que no sabías que necesitabas en la plataforma

La novela mexicana que causó furor en TV Azteca a fines de los 90 llegó a la plataforma y promete estar entre lo más visto.

La novela que no te podés perder ya está disponible en Disney+.

Disney + continúa ampliándose con producciones clásicas que marcaron a toda una generación de espectadores. Entre estrenos, series originales y nuevas alianzas, la plataforma sumó recientemente una ficción latinoamericana que fue un verdadero fenómeno televisivo en los años noventa.

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La producción, estrenada originalmente en 1997 , contó con las actuaciones de Angélica Aragón y Ari Telch, además de un elenco que incluía a figuras reconocidas de la televisión mexicana. La historia logró destacarse por romper con varios estereotipos de las telenovelas tradicionales de la época y convertirse en un éxito de audiencia.

Se trata de Mirada de mujer, una de las novelas más recordadas de TV Azteca , que ahora puede verse en streaming a casi tres décadas de su estreno gracias al acuerdo entre Disney+ y la televisora mexicana.

La novela mexicana que vieron todos hace más de 30 años ya llegó a Disney+.

La historia sigue a María Inés Domínguez, una mujer de 50 años que atraviesa una profunda crisis personal luego de que su esposo decide abandonarla tras muchos años de matrimonio. Acostumbrada a dedicar su vida a su familia y su hogar, el golpe la obliga a replantearse quién es y qué desea para su futuro.

En medio de ese proceso aparece Alejandro Salas, un periodista más joven que ella con quien comienza a desarrollar una inesperada conexión emocional. La relación entre ambos se transforma en el eje central de una historia atravesada por el amor, los prejuicios sociales y la búsqueda de la felicidad personal.

Mirada de mujer Una inesperada serie nueva en Disney+ que no te podés perder. Imagen: Disney+

A diferencia de muchas telenovelas clásicas de los años noventa, la ficción apostó por una protagonista madura y por conflictos más cercanos a la vida cotidiana, abordando temas como la independencia femenina, la autoestima y las presiones sociales relacionadas con la edad.

Basada en la serie colombiana “Señora Isabel”, la novela mexicana se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y todavía hoy es considerada una de las producciones más influyentes de la televisión latinoamericana.

Disney+: tráiler de Mirada de mujer

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Disney+: elenco de Mirada de mujer