Disney + continúa ampliándose con producciones clásicas que marcaron a toda una generación de espectadores. Entre estrenos, series originales y nuevas alianzas, la plataforma sumó recientemente una ficción latinoamericana que fue un verdadero fenómeno televisivo en los años noventa.
Después de 30 años: la serie de Disney que no sabías que necesitabas en la plataforma
La novela mexicana que causó furor en TV Azteca a fines de los 90 llegó a la plataforma y promete estar entre lo más visto.
-
Bad Bunny se suma al elenco de voces de Toy Story 5 con un nuevo personaje
-
"The Mandalorian and Grogu": cómo fue el debut en taquilla de la nueva película de Star Wars
La producción, estrenada originalmente en 1997, contó con las actuaciones de Angélica Aragón y Ari Telch, además de un elenco que incluía a figuras reconocidas de la televisión mexicana. La historia logró destacarse por romper con varios estereotipos de las telenovelas tradicionales de la época y convertirse en un éxito de audiencia.
Se trata de Mirada de mujer, una de las novelas más recordadas de TV Azteca, que ahora puede verse en streaming a casi tres décadas de su estreno gracias al acuerdo entre Disney+ y la televisora mexicana.
De qué trata Mirada de mujer
La historia sigue a María Inés Domínguez, una mujer de 50 años que atraviesa una profunda crisis personal luego de que su esposo decide abandonarla tras muchos años de matrimonio. Acostumbrada a dedicar su vida a su familia y su hogar, el golpe la obliga a replantearse quién es y qué desea para su futuro.
En medio de ese proceso aparece Alejandro Salas, un periodista más joven que ella con quien comienza a desarrollar una inesperada conexión emocional. La relación entre ambos se transforma en el eje central de una historia atravesada por el amor, los prejuicios sociales y la búsqueda de la felicidad personal.
A diferencia de muchas telenovelas clásicas de los años noventa, la ficción apostó por una protagonista madura y por conflictos más cercanos a la vida cotidiana, abordando temas como la independencia femenina, la autoestima y las presiones sociales relacionadas con la edad.
Basada en la serie colombiana “Señora Isabel”, la novela mexicana se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y todavía hoy es considerada una de las producciones más influyentes de la televisión latinoamericana.
Disney+: tráiler de Mirada de mujer
Disney+: elenco de Mirada de mujer
- Angélica Aragón (María Inés Domínguez)
- Ari Telch (Alejandro Salas)
- Fernando Luján (Ignacio San Millán)
- Margarita Gralia (Paulina)
- Bárbara Mori (Mónica San Millán)