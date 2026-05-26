Veteranos en el Mundial 2026: los jugadores más longevos que disputarán esta Copa del Mundo

Varias estrellas llegarán a una edad muy avanzada, pero eso no les impedirá ser importantes en sus equipos y algunos romperán récords.

El astro argentino será parte de los jugadores con mayor edad que disputarán el certamen.

El Mundial 2026 apunta a ser una auténtica fiesta para el fútbol , en especial porque traerá grandes novedades respecto de las ediciones pasadas. El principal cambio es que el número de participantes pasará de 32 selecciones a 48, lo que permitirá que haya muchos más protagonistas dentro del campo de juego.

Ante este panorama, también existirá espacio para los récords, debido a que aparecerán nuevas oportunidades para romper marcas que parecían difíciles con el viejo formato. Entre ellas estará la del futbolista más longevo en disputar una Copa del Mundo , en una edición que tendrá una gran cantidad de jugadores experimentados dentro de los planteles que buscarán quedarse con el trofeo.

El torneo tendrá a muchos jugadores con una edad avanzada, pero que serán protagonistas del certamen.

Para todos estos futbolistas, el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá también significa la última chance de disputar este certamen en sus carreras . Este escenario incluso podría marcar su despedida del combinado nacional que representan, después de una extensa trayectoria internacional.

El actual capitán del equipo que defenderá la corona tras obtener el título en Qatar 2022 vive su último baile con la Selección Argentina. El jugador del Inter Miami tiene el escenario perfecto para ponerle fin a una historia que fue de menor a mayor, con finales perdidas, un retiro de por medio y la gran revancha con cuatro títulos consecutivos.

En medio de la competencia, Lionel Messi cumplirá 39 años y, además de ser una de las grandes atracciones del Mundial 2026, también será uno de los futbolistas más longevos del certamen.

Messi X Cuenta de X: @AInterMiamiCF El capitán de Argentina disputará su última Copa del Mundo. Cuenta de X: @AInterMiamiCF

Cristiano Ronaldo

El astro portugués será capitán de Portugal durante una Copa del Mundo a sus 41 años. El luso buscará hacer historia con su país en el último gran baile que tendrá como internacional con el combinado europeo y llega motivado tras consagrarse con Al Nassr en el certamen local de Arabia Saudita.

Cristiano Cuenta de X: @AlNassrFC Cristiano llegará al Mundial 2026 tras conquistar su primer título importante con el Al Nassr. Cuenta de X: @AlNassrFC

Guillermo Ochoa

Seis días antes de la final, el histórico arquero mexicano cumplirá 41 años. El actual integrante del AEL Limassol FC de la liga de Chipre se despedirá del arco de México después de varios años como primera opción del equipo, e incluso podría darse el lujo de disfrutar de su último certamen a nivel selecciones como titular.

En caso de sumar minutos, tendrá la chance de romper una nueva marca en la competencia, al igual que Messi y Cristiano Ronaldo: alcanzarán su sexta participación y se convertirán en los futbolistas que más veces disputaron el torneo en toda su historia.

Luka Modric

El astro croata se despedirá a lo grande de su selección, después de llevarla a una final del mundo en Rusia 2018 y conseguir el tercer lugar en Qatar 2022. A los 40 años, será uno de los jugadores más longevos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, pero también la esperanza de toda su nación.

Lamentablemente, Modric llegará al Mundial 2026 con lo justo tras sufrir una lesión en el Milan, en un choque ante Juventus por la Serie A. Si bien su participación no está comprometida, la doble fractura en el pómulo izquierdo lo hará sumarse al grupo casi sin rodaje.

Edin Dzeko

El ex Manchester City se despedirá de Bosnia a lo grande, después de ser clave para dejar afuera a un histórico como Italia y conseguir un pasaje directo a Estados Unidos, México y Canadá tras superar el repechaje. El delantero, que regresó al F. C. Schalke 04 para devolverlo a la Bundesliga, se despedirá con la cinta de capitán de su nación y disputará su segunda Copa del Mundo a los 40 años.

Craig Gordon

El arquero de Escocia será el jugador más longevo del Mundial 2026. Fue titular en el 4 a 2 ante Dinamarca y, a sus 43 años, estuvo cerca de hacer historia con el Hearts de su país, pero su equipo cayó ante Celtic en la última jornada y vio coronarse a su rival.

Para Gordon, esa derrota quedará atrás al volver a la Copa del Mundo con su selección, donde será el encargado de defender los tres palos desde el inicio. Esto lo hará romper un récord relacionado con la edad, aunque no será el único protagonista que logre una marca de ese tipo durante la competencia.

Craig Gordon Cuenta de X: @ScotlandNT El arquero de Escocia hará historia en Estados Unidos, México y Canadá. Cuenta de X: @ScotlandNT

El entrenador que romperá un importante récord

Curazao establecerá dos récords durante el Mundial 2026. El primero será el de convertirse en la nación más pequeña en disputar la competencia, pero dentro de su delegación también tendrá un nombre que se quedará con una marca llamativa.

DT Curazao Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK El DT de Curazao será responsable de conseguir dos marcas para el país debutante en la Copa del Mundo. Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK

Dick Advocaat fue clave para conseguir la clasificación, pero dimitió para dedicarse a su familia, ya que su hija sufría problemas de salud. Con ella recuperada y después de que su reemplazante tuvo un mal comienzo, se llegó a un acuerdo para que regresara. Así, se convertirá en el entrenador más longevo en dirigir una Copa del Mundo, a sus 78 años.