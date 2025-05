Incertidumbre por el acuerdo paritario de los empleados de Comercio Por Gonzalo Magliano







La paritaria firmada entre el sindicato y las patronales establece un aumento de 5,4% en tres meses, pero la Secretaría de Trabajo se niega a homologarlo.

FAECYS rechazó cualquier cambio y sacó un comunicado donde ratificó la vigencia del acuerdo firmado.

El acuerdo paritario firmado el 29 de abril entre el sindicato de empleados de Comercio y las Cámaras del sector está en duda. Según le confirmaron a Ámbito, el Gobierno no quiere homologarlo e insiste con readecuarlo, pero el sindicato se niega y defiende su vigencia. En tanto, el conflicto se agrava porque no todas las patronales lo abonaron este mes. Supermercadistas y mayoristas no lo hicieron y los delegados están en alerta.

Hace poco más de una semana, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció que había llegado a un acuerdo salarial con una suba del 5,4% en tres tramos para los meses de abril, mayo y junio, con lo que el básico llegaría a $1.123.000. El acta fue firmada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

Cuando el Gobierno se enteró de los números del acuerdo salarial, rápidamente se movió para frenarlo. Se negó a homologarlo y convocó a las partes a una reunión el martes pasado donde les pidió "readecuar" los porcentajes. FAECYS rechazó cualquier cambio y sacó un comunicado donde ratificó su vigencia. Además, puso sobre la mesa la existencia de una cláusula que establece que no era necesario esperar a la homologación oficial para que los empresarios abonarán el aumento.

Julio Cordero Secretario de Trabajo.jpg La explicación del Gobierno Públicamente, el Gobierno no salió a explicar los motivos del pedido de readecuación. Una fuente de la Secretaría de Trabajo le aseguró a Ámbito que el objetivo es "cuidar el empleo y no obligar a las pymes a pagar salarios e indemnizaciones eventuales que no pueden afrontar". Hacerlo sería "una imposición para todas las empresas del rubro, de cualquier tamaño y de cualquier región", explicó.

Desde Comercio dicen otra cosa. Fuentes sindicales le afirmaron a este medio que los representantes de Trabajo dijeron en la reunión que se negaban a homologar el acuerdo porque lo consideran inflacionario. En principio, no se habría hablado de porcentajes en la reunión, pero desde hace un tiempo distintos actores sindicales señalan que el Gobierno bajó la orden de no homologar ningún acuerdo superior al 1% mensual. De ser así, el acuerdo de los empleados de Comercio supera ese techo. En detalle, el aumento salarial firmado es en tres tramos mensuales: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. A esto, habría que sumarle sumas fijas por un total de $115.000, a abonarse en cuotas de $35.000, $40.000 y $40.000, respectivamente. Esta última debería incorporarse a los básicos en el mes de julio. Cómo sigue el conflicto Por el momento, no se ve una salida clara. El Gobierno insiste con su pedido de readecuar el acuerdo y espera realizar una nueva reunión la semana que viene para seguir negociando. Esta postura ya tuvo sus consecuencias. Los miembros de Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) no pagaron el aumento. Hasta ahora, fueron los únicos de los que no lo hicieron, afirman desde el sindicato. Esta decisión de ASU y CADAM suma tensión a la situación. Los delegados sindicales en estas empresas están en estado de alerta y en los próximos días harán reuniones para definir los pasos a seguir para hacer cumplir lo firmado. En cuanto a la negación del Gobierno, desde el gremio afirman que no fueron convocados a ninguna reunión y "sigue en la misma posición, en estado de alerta" para defender lo firmado y aseguran que no van a dar marcha atrás. El conflicto está abierto y podría convertirse en testigo para las próximas paritarias que, seguramente, intentarán, por los menos, empardar a la inflación que está superando por lejos el 1% mensual.

