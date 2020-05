Mails, base en la denuncia contra Arribas

El listado de archivos hallados corresponde a distintos pendrives que fueron operados en esa máquina y cuya existencia es ahora incierta. Esa lista “indexada” que retiene los nombres de los archivos que contenían esos pen drives no resguardan el contenido, pero dejan al descubierto un listado de nombres en donde se encontraron las direcciones de los correos electrónicos “pinchados” de quienes fueron espiados. No dejan dudas, había archivos donde constaban los datos de esos mails. Nombre de la casilla y “asunto”. Falta el contenido. Una mala noticia: no pueden ser reconstruidos sin el hallazgo de los dispositivos portátiles que los contenían, pero esa nómina de lo más diversa constituye la primera prueba de tareas ilegales de seguimiento con fines políticos sobre los que deberá intervenir la justicia. La Agencia Federal de Inteligencia tiene prohibida este tipo de actividad, aunque ha sido el denominador común del turbio accionar que ha mantenido por décadas.

Caamaño denunciará como interventora pero es posible que el seguimiento de la causa traspase su intervención hasta que quede ratificada como directora de la AFI, continuidad que cuenta con el aval de Alberto Fernández. La existencia de otros elementos pueden ser complementarios al hallazgo de estos registros que quedará en manos de la justicia tales como agendas con diversos registros y lo llamativo de algunos entrecruzamientos de llamados. La legisladora Myriam Bregman anunció que va a realizar pedidos de informes al Congreso y a la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Para el avance de la denuncia por espionaje se requerirá reconstruir el recorrido que tuvo la “pinchadura” de correos electrónicos hallados en la AFI y qué ordenes recibieron los agentes para recopilar esa información, que deja expuesto por primera vez judicialmente a Arribas.