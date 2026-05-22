EEUU: renunció Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia de Donald Trump cuestionada dentro del Gobierno

La funcionaria dejará el cargo el 30 de junio por motivos familiares. Aaron Lukas asumirá de forma interina al frente del área.

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard , presentó su renuncia al presidente Donald Trump y dejará el cargo el próximo 30 de junio . La funcionaria explicó que tomó la decisión para acompañar a su esposo, Abraham Williams , quien fue diagnosticado recientemente con una forma poco frecuente de cáncer de hueso.

Tras conocerse la dimisión, Trump anunció que Aaron Lukas , hasta ahora segundo de Gabbard en la oficina, asumirá como director interino de Inteligencia Nacional . El mandatario destacó la tarea de la funcionaria saliente y confirmó la transición a través de un mensaje en redes sociales.

En una carta dirigida al presidente, Gabbard señaló que debía “apartarse del servicio público” para acompañar a su marido durante el tratamiento. Su salida se hará efectiva a fines de junio, según precisó la propia funcionaria en el texto difundido públicamente.

Aunque Gabbard atribuyó su renuncia a razones familiares, su continuidad en el cargo venía siendo motivo de debate dentro de la administración republicana. La excongresista había generado diferencias por su postura crítica frente a las intervenciones militares de Estados Unidos y, en particular, por sus reparos ante la ofensiva contra Irán .

En marzo, durante una exposición ante el Congreso, Gabbard sostuvo que Irán no se encontraba cerca de obtener un arma nuclear, una evaluación que chocó con el discurso impulsado por Trump para justificar la escalada contra la República Islámica.

Como directora de Inteligencia Nacional, Gabbard tenía bajo su órbita la coordinación de las 18 agencias que integran la comunidad de inteligencia estadounidense, entre ellas la CIA. Su llegada al cargo ya había sido observada con cautela por sectores demócratas y republicanos, tanto por su perfil político como por sus posiciones en política exterior.

Quién es Tulsi Gabbard

Gabbard fue congresista demócrata por Hawái entre 2013 y 2021 y ganó notoriedad por sus críticas a las guerras de Estados Unidos en el exterior, especialmente en Irak y Siria. En 2020 compitió en las primarias presidenciales del Partido Demócrata, pero dos años después abandonó esa fuerza.

En 2024 se alineó con Trump y se incorporó al espacio republicano. Su giro político incluyó cuestionamientos al apoyo militar estadounidense a Ucrania y críticas a las sanciones contra Rusia, posturas que le valieron acusaciones de sectores que la señalan como cercana a Moscú.

La renuncia de Gabbard representa un nuevo cambio en el gabinete de Trump durante su segundo mandato y se suma a otras salidas recientes de alto perfil dentro de la administración estadounidense.