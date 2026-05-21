Workplace by IRSA fortalece el ecosistema tecnológico de Polo Dot y apuesta a la inteligencia artificial

El complejo corporativo reunió empresas fintech, espacios de bienestar y formación ejecutiva, y será sede de la primera ClawCon Argentina.

Vista aérea nocturna de Workplace by IRSA en Polo Dot, uno de los hubs tecnológicos y corporativos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires

En un contexto donde las oficinas buscan reconvertirse para adaptarse a las nuevas formas de trabajo, la compañía IRSA avanza con una propuesta que combina tecnología, comunidad, capacitación y bienestar. A través de Workplace by IRSA, el grupo consolidó en Polo Dot un ecosistema orientado a empresas vinculadas a innovación, fintech e inteligencia artificial.

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Ubicado dentro de Polo Dot, en el barrio porteño de Saavedra , el desarrollo reúne oficinas corporativas, propuestas comerciales y espacios de encuentro pensados para las nuevas dinámicas urbanas. Allí, Workplace by IRSA se posicionó como uno de los puntos de referencia para compañías tecnológicas que buscan combinar infraestructura premium con networking y servicios orientados al talento.

Empresas como Pomelo, Cashea, Ripio, Geopagos, Producteca, Tucán y Appa forman parte del ecosistema que hoy funciona dentro del complejo, impulsando una comunidad donde convergen transformación digital, networking y nuevas oportunidades de negocios.

Desde la compañía señalaron que Workplace by IRSA fue diseñado para responder a las necesidades de empresas vinculadas a tecnología, inteligencia artificial y economía digital. La propuesta integra oficinas flexibles con espacios de bienestar, áreas recreativas y servicios destinados a fomentar la interacción entre equipos y compañías.

Entre los principales diferenciales del espacio se destacan la incorporación del IAE Business School como hub académico, además de canchas profesionales de fútbol tenis, gimnasio, espacios de calistenia y áreas de encuentro pensadas para actividades de networking y after office.

Polo DOT Workplace by IRSA La entrada principal de Workplace by IRSA, el espacio corporativo ubicado en Polo Dot que reúne empresas tecnológicas, fintech y propuestas vinculadas a innovación Prensa IRSA

Según explicaron desde la empresa, el objetivo apunta a construir una experiencia corporativa integral, donde el lugar de trabajo también funcione como ámbito de formación, comunidad y generación de vínculos.

La inteligencia artificial gana espacio en las oficinas

Como parte de este posicionamiento, Workplace by IRSA será sede de la primera edición argentina de ClawCon, el encuentro orientado a builders, desarrolladores y compañías que crean soluciones vinculadas a inteligencia artificial con tecnología OpenClaw.

El evento buscará impulsar la incorporación de IA en el ámbito corporativo mediante demostraciones en vivo, casos de uso y espacios de conexión entre startups, desarrolladores y empresas interesadas en implementar estas herramientas en sus procesos.

“ClawCon muestra una transformación que ya está ocurriendo: la inteligencia artificial empieza a integrarse en herramientas, procesos y equipos reales. Desde Laburen.com trabajamos justamente en esa dirección, ayudando a empresas a pasar de la conversación sobre IA a la implementación concreta”, señaló Sebastián Rinaldi, founder de Laburen.com.

Por su parte, Rocío Belén Perez Berzoni, Workplace Manager, afirmó: “La Inteligencia Artificial ya dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en una herramienta del presente absoluto. Desde Workplace queremos que las empresas y profesionales descubran aplicaciones concretas de IA generativa y conecten con quienes están diseñando las herramientas que van a reconfigurar los modelos de negocio tradicionales”.

Referentes tecnológicos y expansión del ecosistema

La jornada contará con la participación de referentes del ecosistema tecnológico y emprendedor como Santiago Siri, Freddi Vivas, Rodrigo Benzaquen, Alexander Vicondoa, Camila Velasco y Sebastián Rinaldi.

Work El auditorio de Workplace by IRSA será uno de los espacios donde se desarrollará la primera edición argentina de ClawCon, enfocada en inteligencia artificial y tecnología

Además, participarán equipos y representantes vinculados a Microsoft, Mercado Libre, MODO y Parque de la Innovación, entre otros actores del ecosistema regional.

Con este movimiento, Workplace by IRSA busca fortalecer su posicionamiento como uno de los espacios corporativos más vinculados a innovación, tecnología y nuevas modalidades laborales dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Polo Dot, ubicado en Saavedra y con acceso estratégico desde General Paz y Panamericana, se consolidó en los últimos años como uno de los principales hubs tecnológicos y urbanos porteños. El complejo integra oficinas AAA, gastronomía, entretenimiento y propuestas comerciales que diariamente reúnen a miles de personas dentro de un entorno orientado al desarrollo empresarial y la innovación.