Interna del PJ: Axel Kicillof no acompaña reclamo de Ricardo Quintela e insiste con llamado a la unidad

Gabriel Katopodis, uno de sus ministros, es parte de la junta electoral y avaló la resolución que bajó a "Federales un grito de corazón" de los comicios del 17 de noviembre, con un previo llamado a Kicillof. No obstante, aseguraron en La Plata que eso no representa un giro en su apoyo sino una ratificación a su pedido de unidad.

Pese a la denuncia del riojano, desde la Provincia aseguraron a Ámbito que la lista del gobernador riojano no reunía las condiciones necesarias para competir en las elecciones del 17 de noviembre, por lo que decidieron no acompañar la apelación. Sin embargo, aclaran que, lejos de representar un giro en la postura de Kicillof, la posición del gobernador bonaerense sigue siendo la misma: el llamado a la unidad para evitar que la interna impacte en el partido, según afirman a este medio.

Desde la gobernación también confirmaron que Kicillof se contactó con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien es uno de los quince miembros de la junta electoral del PJ. El funcionario le expresó que acompañó la resolución de la junta porque entendió que, efectivamente, había irregularidades no salvadas. La respuesta del mandatario provincial fue evitar inmiscuirse en la interna: "Si me buscan para una disputa con el único que me quiero pelear se llama Javier Milei. Nunca me van a encontrar contra un compañero o compañera".

La Junta Electoral estableció que "Federales, un grito de corazón" no contaba con el número exigido del 2% (62.465) del padrón de afiliados establecido en el reglamento electoral. Quintela había sostenido este lunes por la mañana que acudiría a la Justicia al advertir que "los partidos se ganan en la cancha, no en el escritorio", en un cuestionamiento al sector de la ex presidenta Cristina Kirchner, que también aspira a ocupar ese sillón.

"Queremos que se expidan los afiliados del partido más importante de Sudamérica, que necesita una alternativa y tiene dos propuestas", había dicho Quintela en declaraciones a radio Rivadavia.

El plazo de la junta para volver a expedirse vence el domingo a las 11. En el bunker del mandatario riojano fueron horas agitadas pero nada indica que vayan a acatar la exigencia, y por lo tanto solo quedará en pie "Primero la Patria" como única lista. Así, la realización de las elecciones internas quedará en manos de la Justicia.