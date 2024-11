Interna del PJ: la Justicia rechazó el pedido de Ricardo Quintela y solo queda en pie la lista de Cristina Kirchner

FALLO SERVINI SOBRE PJ

Los motivos detrás del fallo de la Justicia

Las elecciones internas del Partido Justicialista suman un nuevo capítulo en su tenso desenlace. Este viernes, la jueza federal María Servini emitió el fallo donde rechaza el pedido realizado por el gobernador Quintela.

"Lo concreto es que la Junta Electoral contabilizó un total de 60.755 avales - en 4.464 planillas -, y respecto de los mismos han sido observados, por un lado, un total de 6.809 (falta fotocopias de DNI, planillas fotocopiadas o sin las firmas de los avalistas)", expresa parte del escrito judicial.

Luego, el escrito detalla agrega que también hubo un total de "5.195 con falencias de otro tipo tales como copia de Documentos de Identidad que resultaba ser ilegibles o firmas en las planillas ostensiblemente disímiles".

Además, la Jueza detalló en su fallo que los apoderados de la lista del gobernador de La Rioja "no acompañaron elementos probatorios que permitan realizar un análisis distinto al que fuera llevado a cabo por la Junta Electoral". En ese sentido, fue destacado que dicha parte se limitó a "mostrar su disconformidad con el control realizado".

"La apelante (QUÍNTELA) no rebate ni controvierte las razones expuestas por la Junta Electoral Nacional con fechas 25 y 27 de octubre del corriente, que dieron sustento a su decisión sino que por el contrario sólo expresa su descontento con lo resuelto, puesto que no existen argumentos distintos a los que analizara la Junta Electoral, no acompañando ningún elemento que permita sostener que la Junta Electoral haya actuado de manera parcial favoreciendo a la otra lista participante”, advierte el texto.

Por último, Servini concluyó que, en casos donde se cuestiona la actuación de la Junta Electoral partidaria, los agravios deben estar respaldados de "elementos probatorios" a los fines de que pueda emitirse un "pronunciamiento que permita revocar lo decidido por el órgano partidario". Desde el entorno de Quintela habían anticipado que, de encontrar un fallo negativo, procederán a apelar a la Corte Suprema.

Cristina Kirchner reunió a los vicepresidentes de su lista para conducir el PJ

La expresidenta Cristina Kirchner reunió ayer a los cinco vicepresidentes de su fuerza para conducir el PJ, mientras aguarda la decisión de la Justicia para que se resuelva la interna que protagoniza con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la conducción del partido.

El encuentro se llevó a cabo en el Instituto Patria y participaron quienes la acompañan en la lista, "Primero la Patria": los senadores nacionales José Mayans y Lucía Corpacci; el diputado nacional Germán Martínez, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el titular de SMATA, Ricardo Pignanelli.

PRIMERO LA PATRIA LISTA CRISTINA.jpg Finalmente, la lista de Cristina Kirchner quedó como la única habilitada para las elecciones internas del PJ.

Así lo publicó el espacio que conduce Fernández de Kirchner en las redes sociales.

La exmandataria había mantenido un encuentro más temprano con los diputados Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna, en la continuidad de la ronda de citas que viene organizando con distintos dirigentes del peronismo. También estuvieron la legisladora provincial Stefanía Cora y la ex diputada provincial Paola Rubattino.

"Nos juntamos con nuestra compañera Cristina para diagramar acciones de cara a la campaña #CristinaPresidenta en Entre Ríos", escribió Gaillard en sus redes sociales en referencia a las elecciones internas en el PJ.

Y amplió que se necesita "un PJ que organice al movimiento, que pueda pensar el momento complejo que atraviesa el país, interpretar las nuevas demandas sociales, y construir un proyecto político alternativo de país al que propone el gobierno de Javier Milei".

"Estamos convencidos de que la política es la herramienta fundamental para transformar la realidad de las personas y el partido un instrumento para concretar esas transformaciones. Por eso Cristina presidenta", remató.

La exmandataria montó en el Instituto Patria su base de operaciones para diagramar su desembarco a la conducción del PJ, que tiene sus elecciones internas previstas para el 17 de noviembre.

En tanto, el espacio de Quintela apeló en los últimos días la la decisión de la Junta Electoral del PJ que había dejado sin efecto esa lista por no contar con los avales suficientes para las elecciones internas, por lo que el diferendo se resolverá en la Justicia Electoral.