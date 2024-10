Interna del PJ: Verónica Magario respaldó la candidatura de Cristina Kirchner y repudió la judicialización de las elecciones

En los últimos días, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó un recurso de apelación ante la Justicia Federal por el rechazo de su lista "Federales, un grito de corazón" y pidió, además, suspender las elecciones hasta que se defina el conflicto en la Justicia. "Toda la vida las y los peronistas tuvimos en claro que la Justicia Electoral era un recurso al que no debíamos recurrir ", disparó Magario.

Cada vez más personas se involucran en una interna que no se sabe si ocurrirá. Planificada para el 17 de noviembre, las elecciones del Partido Justicialista dependen de lo que defina la Justicia en referencia a la lista del riojano Quintela.

Si bien en los últimos días el conflicto giraba entorno al rol del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no fue el quién habló finalmente , sino que fue su compañera de gobierno, Verónica Magario . La dirigente utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje en referencia al conflicto interno que vive el partido.

"Los peronistas siempre hemos solucionado nuestras diferencias dentro de nuestro espacio partidario, al que siempre mantuvimos en funcionamiento recurriendo por convicción y por historia a los métodos democráticos", comenzó Magario en su mensaje en la red social X.

Luego, la funcionaria, al igual que su compañero de fórmula, exigió alcanzar la unidad: "Como vicegobernadora, junto al gobernador @kicillofok, venimos bregando por la unidad del peronismo. Desde ese ámbito fuimos elegidos para ejercer nuestras responsabilidades institucionales y desde ese mismo lugar insistimos en que unidos somos más fuertes".

En esta línea, Magario afirmó: "Bajo ningún punto de vista, en ninguna circunstancia ni por ninguna razón, nadie debe generar situaciones que rompan ese comportamiento y nos pongan en riesgo institucional. Mucho menos aún, recurrir a la Justicia Electoral para abrir la puerta a una eventual intervención del PJ".

"Toda la vida las y los peronistas tuvimos en claro que la Justicia Electoral era un recurso al que no debíamos recurrir. Las diferencias, por más amplias que sean, se deben solucionar en nuestra casa con diálogo, respeto y priorizando el bien común y lo mejor para el Movimiento", detalló la vicegobernadora sobre el rol de la Justicia en las elecciones internas.

En ese sentido, Magario criticó la decisión de la lista liderada por el gobernador de La Rioja: "Aprecio al compañero Ricardo Quintela y lo respeto como gobernador pero, lo quiero decir claramente: las cuestiones internas se deben dirimir en casa y en familia. Nunca en la justicia electoral".

Por último, la vicegobernadora respaldo a Cristina Kirchner y destacó al presidente Javier Milei como el rival a vencer: "La lista que encabeza la compañera @cfkargentina fue oficializada para presidir el PJ nacional. Ahora, y junto a ella, debemos centrarnos en la lucha en contra de un gobierno que reduce cada día la calidad de vida de todas y todos".

"Hoy más que nunca tenemos que avanzar unidos y con fuerza para enfrentar los desafíos que presenta esta Argentina en decadencia gobernada por Milei", concluyó el mensaje

Ricardo Quintela apeló a la Justicia Federal

Los apoderados de la lista "Federales, un grito de corazón", presentaron una medida cautelar en la Justicia Federal el pasado lunes con el objetivo de que se habilite su candidatura para competir en la interna del Partido Justicialista (PJ). El recurso de apelación lleva las firmas de Jorge Raúl Yoma, Daniel Hugo Lleramnos y Sandra Inés Vanni, apoderados de la nombrada lista liderada por Quintela.

El recurso apunta contra la Resolución Nro. 6 de esa Junta, de fecha 24 de octubre de 2024, -notificación en la pagina web oficial-, con la finalidad de su elevación al Juzgado Federal con competencia Electoral, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación exponemos.

Cristina Quintela Kicillof.jpg De cara al 17 de noviembre, las cosas se tensan entre Quintela, Kicillof y Cristina Kirchner.

En detalle, el documento rechaza "la recusación planteada; y el recurso de reposición deducido por encontrarse lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria".

"No suspender el curso de este proceso electoral, debiendo proseguir el mismo según su estado; Cuarto: No oficializar la lista “Federales, un grito de corazón” por no reunir los requisitos reglamentarios", entre otros.

De esta manera, el espacio de Quintela quiere que la citada Resolución sea revocada por ser manifiestamente violatoria de las disposiciones de la Cámara Electoral Nacional y afectar derechos y garantías constitucionales y políticas fundamentales, dejando reservado el Caso Federal (art. 14 de la ley 48 en virtud de la vulneración de las garantías constitucionales), dictándose durante la sustanciación del presente Medida Cautelar de no Innovar.

"Se deja pedida además, Instrucción Suplementaria a los fines de que puedan declarar como testigos de la presentación documental del 19 de noviembre de 2024 a la hora 23:51. Todo ello de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen", argumenta.

Por último, el documento también expresa que la "resolución de la Junta Electoral al rechazar la oficialización de la Lista que representamos, causa gravamen irreparable pues afecta derechos políticos y garantías constitucionales, a candidatos y electores. ya que de lo contrario se convalidaría lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Justicialista, al rechazar la Oficialización de la lista “Federales, un grito de corazón”.