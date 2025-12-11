Inversiones en litio: Javier Milei y gobernadores se reunieron con directivos de la minera Rio Tinto

El presidente Javier Milei recibió a los ejecutivos en Casa Rosada. Por otro lado, los representantes de la minera acudieron al encuentro con los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca. Avanzan los proyectos extractivos en el país.

El presidente Javier Milei encabezó uno de los encuentros con representantes de la minera multinacional.

El Gobierno nacional y mandatarios provinciales mantuvieron encuentros este jueves con los directivos de la minera Rio Tinto en el marco de las discusiones por nuevas inversiones en el norte del país. La compañía avanza con el proyecto de Rincón Lithium , la mayor inversión en litio aprobada bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) .

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde una reunión en Casa Rosada con los principales referentes de la multinacional. Acompañado de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, recibió a los ejecutivos de la minera que se encuentran de visita en el país, en recorrida por los proyectos en el sector del litio.

La compañía multinacional es la segunda minera más grande del mundo y la principal productora de litio del país, luego de adquirir Arcadium Lithium por u$s6.700 millones en el mes de marzo de este año. Actualmente opera dos de los seis proyectos activos en Argentina: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz , en Jujuy.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a directivos de Rio Tinto, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/oczwjah45u

Asimismo, este año, el Gobierno nacional aprobó la adhesión al RIGI del proyecto Rincón Lithium, en Salta, donde la compañía se comprometió a invertir un total de u$s2.700 millones. Apunta a ampliar la capacidad de toneladas anuales de litio grado batería.

En el marco de la visita que realizan en el país, los directivos de Rio Tinto también se reunieron en simultaneo con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir, y Catamarca, Raúl Jalil. Tras el encuentro, el salteño afirmó: "Mantuvimos una reunión de trabajo con Dominic Barton, presidente del Board de Rio Tinto, y Jérôme Pécresse, director ejecutivo de Aluminium & Lithium, en su primera visita a la Argentina".

Junto a los gobernadores de Catamarca,@RaulJalil_ok, y de Jujuy, @carlossadirjuy, mantuvimos una reunión de trabajo con Dominic Barton, presidente del Board de @RioTinto, y Jérôme Pécresse, director ejecutivo de Aluminium & Lithium, en su primera visita a la Argentina.… pic.twitter.com/dqYvpNITTq — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) December 11, 2025

Sáenz también dio detalles sobre lo conversado. "Analizamos el avance de Rincón Lithium, la mayor inversión en litio aprobada bajo el RIGI, que se desarrolla en la Puna salteña y consolida al NOA como un eje estratégico en la producción de minerales críticos", contó.

El gobernador defendió el modelo minero y el desarrollo de los proyectos como una base de un modelo "de crecimiento que genere empleo, infraestructura y desarrollo local, respetando la licencia social y los más altos estándares ambientales". "Trabajamos para que cada inversión se traduzca en progreso real para Salta y para todo el Norte argentino", cerró.

El desarrollo extractivo ocupa uno de los verticales de la administración nacional desde la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre del 2023. Las provincias, por su parte, también llevan adelante un impulso de la producción minera, dada su potestad sobre el manejo de los recursos naturales.

En ese marco, este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron sendas reuniones con Sáenz, Jalil y Marcelo Orrego, el gobernador de San Juan. Desde Nación informaron detalles de lo conversado: por un lado, el Presupuesto 2026; por otro, la modificación de la Ley de Glaciares.

Jalil acudió junto a su par de San Juan para dialogar sobre la "Ley de Leyes" y sobre la transformación que impulsa Javier Milei sobre la protección de zonas glaciares y periglaciares: el objetivo es perseguir inversiones mineras por u$s35.000 millones. Sin embargo, las modificaciones generan una fuerte resistencia en las organizaciones ambientales por el riesgo hídrico que supone la minería en dichas zonas.

En un encuentro separado, Adorni y Santilli dialogaron con Sáenz sobre el financiamiento nacional a obras locales y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para que no se detengan.

De las conversaciones también participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sáenz contó al respecto: "Además, dialogamos sobre la situación del país y coincidimos en la importancia de consolidar acuerdos que aporten previsibilidad y estabilidad a las provincias".