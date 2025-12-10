El Gobierno reactivó reuniones con gobernadores por el Presupuesto 2026, las reformas y los cambios a la Ley de Glaciares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron al catamarqueño Raúl Jalil y al sanjuanino Marcelo Orrego. Por la mañana acudió Gustavo Sáenz de Salta.

Luego de presentar el informe final del Consejo de Mayo , el Gobierno reactivó este miércoles las conversaciones con los gobernadores dialoguistas en busca de apoyo para las sesiones extraordinarias donde aspira a lograr la aprobación del Presupuesto 2026 y del paquete de reformas estructurales, entre ellas, la modernización laboral, pero también la modificación de la Ley de Glaciares, pese a la resistencia de organizaciones ambientales.

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezaron reuniones con los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Marcelo Orrego, para avanzar en una agenda mancomunada que le garantice el respaldo de los representantes provinciales en el recinto legislativo.

Los encuentros se concretaron en Casa Rosada. El primero en asistir fue Sáenz, el jefe provincial de Salta, quien luego de la visita se expresó por redes sociales. "Analizamos el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para que no se detengan", dijo.

De las conversaciones también participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sáenz continuó: "Además, dialogamos sobre la situación del país y coincidimos en la importancia de consolidar acuerdos que aporten previsibilidad y estabilidad a las provincias".

Por último, puso la mirada en la importancia del crecimiento de las jurisdicciones locales para la recuperación del país. "Si las provincias crecen, crece el país. Y desde Salta vamos a seguir aportando al desarrollo federal que la Argentina necesita", cerró.

Adorni y Santilli se reunieron con Raúl Jalil y Marcelo Orrego por Presupuesto y Ley de Glaciares

Más tarde se llevó a cabo una reunión conjunta con Jalil y Orrego, de la que también participó la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal. Desde Nación informaron detalles de lo conversado: por un lado, el Presupuesto 2026; por otro, la modificación de la Ley de Glaciares.

El encuentro entre Adorni y Santilli con el gobernador de Catamarca no es el primero desde que ambos asumieron sus nuevos cargos. A fines de noviembre lo recibieron en Casa de Gobierno junto con empresarios de la provincia que se encuentran incluidos dentro del Régimen de "Exportación en Planta", el sistema implementado este año por ARCA que permite fiscalizar las operaciones mediante tecnología de videovigilancia (CCTV), sin necesidad de presencia física de agentes aduaneros en cada punto de carga.

Esta vez, Jalil acudió junto a su par de San Juan para dialogar sobre la "Ley de Leyes" y sobre la transformación que impulsa Javier Milei sobre la protección de zonas glaciares y periglaciares: el objetivo es perseguir inversiones mineras por u$s35.000 millones. Sin embargo, las modificaciones generan una fuerte resistencia en las organizaciones ambientales por el riesgo hídrico que supone la minería en dichas zonas.

La vigente ley N.º 26.639 denominada “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial” define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.

Además, determina al ambiente “periglacial” en la alta montaña como el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En el caso de la media y baja montaña, en tanto, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

El artículo 6 de la legislación aprobada en 2010 prohíbe la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares para evitar el riesgo de que puedan alterar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Las modificaciones que impulsa Milei fueron anunciadas recientemente como resultado de los encuentros que llevó adelante el Consejo de Mayo. Allí, el apartado "Recursos naturales" propone el tratamiento de un proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Además, impulsan la revisión de zona fría y Ley de Bosques.

El encuentro con los gobernadores se concretó horas después de la cumbre gubernamental que, tal como informó Ámbito, encabezó Adorni y que congregó a al asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; el ministro de Interior, Diego Santilli, y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Los principales representantes del Poder Ejecutivo y del oficialismo en el Palacio Legislativo se reunieron en Balcarce 50 para delinear cómo avanzar con los votos necesarios para aprobar el paquete de reformas que impulsa el oficialismo. La premisa del encuentro fue la de unificar criterios antes del envío de las iniciativas del oficialismo al Congreso.