Jaime Durán Barba afirmó que Mauricio Macri "siempre tiene poder de daño" pero puso en duda su futuro electoral

El histórico asesor del expresidente sostuvo que la relación entre Mauricio Macri y Diego Santilli nunca fue buena, aseguró que el líder del PRO conserva capacidad para complicar al Gobierno.

Jaime Durán Barba volvió a opinar sobre el presente político argentino y dejó una serie de definiciones sobre el lugar que ocupa Mauricio Macri en el escenario actual. El consultor ecuatoriano, que durante años fue el principal estratega electoral del expresidente, aseguró que el fundador del PRO mantiene capacidad de influir en la política nacional, aunque consideró que su ciclo electoral está agotado.

En una entrevista con Gelatina, Durán Barba sostuvo que Macri "siempre tiene poder de daño" por su trayectoria política, pero aclaró que ese peso no se traduce en respaldo electoral. "Lo que no tiene Macri es popularidad, su imagen está muy caída" , afirmó.

En esa línea, fue todavía más contundente al analizar una eventual candidatura del exmandatario. "No sé si Macri será candidato y si lo fuera no le veo posibilidad de éxito", señaló.

El consultor también se refirió a la situación de Diego Santilli y reveló que la relación entre el diputado nacional y Macri nunca fue cercana. "Conozco a Santilli desde hace más de 20 años. Él siempre fue maltratado en el PRO y la relación con Macri nunca fue buena" , aseguró.

Además, sostuvo que Santilli nunca actuó como un dirigente completamente alineado con el expresidente. "No fue nunca un incondicional de Macri, tiene su propia agenda", remarcó.

Durán Barba aprovechó la entrevista para cuestionar la estrategia política del Gobierno nacional y el vínculo que mantiene con sus aliados. A su entender, la administración de Javier Milei tiene un funcionamiento excesivamente confrontativo. "Este gobierno es demasiado sectario, demasiado rudo, ataca a todos", sostuvo.

Como ejemplo mencionó la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. Recordó que, mientras el macrismo acompañó al oficialismo durante la crisis política generada por el caso de Manuel Adorni, Milei volvió a cargar contra Macri. "El mismo día que el PRO se sacrifica en el Congreso para defender a Adorni, Milei ataca a Macri en un discurso", cuestionó.

También marcó diferencias entre la actual relación del oficialismo con el PRO y la que existió durante los gobiernos de Cambiemos con la Unión Cívica Radical. "No es lo mismo lo que hace La Libertad Avanza con el PRO que lo que hizo el PRO con el radicalismo. El radicalismo era un socio minoritario", afirmó.

Respecto de la crisis política que atravesó el Gobierno por la situación de Adorni, el consultor consideró que el conflicto se prolongó innecesariamente. "El Gobierno tenía que desarmar el problema de Adorni desde el principio. Ha sido una novela que paralizó al Gobierno durante más de 100 días", sostuvo. Incluso ironizó con la centralidad que adquirió el funcionario al señalar que "Adorni era como el aloe vera, se le descubrían propiedades todos los días", y estimó que ese episodio le costó al oficialismo "como 10 o 12 puntos".

Durán Barba también analizó el panorama opositor y sostuvo que el peronismo necesita una renovación. "Si el peronismo no se renueva tampoco tiene chances. Cristina ya pasó, ya pasó esa forma de hacer política", afirmó. En ese sentido, opinó que Axel Kicillof continúa asociado políticamente a la expresidenta, más allá de las versiones sobre un distanciamiento entre ambos.

Finalmente, planteó que el escenario político mundial atraviesa una transformación profunda y que los liderazgos tradicionales perdieron eficacia. "La idea de un líder mesiánico que saluda desde un balcón ya no va más", afirmó.